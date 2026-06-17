Lager- och logistikansvarig till Polyamp i Åtvidaberg
Professionals Nord Linköping AB / Lagerjobb / Åtvidaberg Visa alla lagerjobb i Åtvidaberg
2026-06-17
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Polyamp är specialiserade på strömförsörjningsprodukter och system för att skydda fartyg från magnetiska minor. Vi har egen utveckling och tillverkning av AC/DC och DC/DC omvandlare. Vår specialitet är spänningsomvandlare med hög tillförlitlighet, för användning i tuffa miljöer. Polyamp är specialiserade inom design och tillverkning av system för minskyddsutrustning för svensk och internationella marinstridskrafter. Vi tillverkar även sensorer för att mäta elektriska fält under vatten där det finns både civila och marinmilitära applikationer. Det medför att vi även har model och mätverktyg samt unik kompetens inom undervattenssignaturer. Vårt huvudkontor finns i Sollentuna och tillverkningen sker i Åtvidaberg, där denna tjänst är placerad.
Trivs du i en varierad vardag där du får kombinera praktiskt arbete med administration och logistik? Hos Polyamp får du möjligheten att ta ett helhetsansvar för lager- och logistikflödet samtidigt som du arbetar nära engagerade kollegor med unik teknisk kompetens. Här blir du en del av en organisation där samarbete, kunskapsdelning och ansvarstagande är lika viktigt som tekniken i produkterna.
Information om tjänsten
Nu stärker Polyamp (https://www.polyamp.se/om-oss)
upp lager- och logistikfunktionen genom att skapa en ny tjänst. Idag hanteras arbetsuppgifterna av flera personer i organisationen, men nu söker vi dig som vill ta ett större helhetsansvar för lagerstruktur, materialflöden och logistikprocesser. Du kommer att få en gedigen introduktion av kollegor som idag arbetar med uppgifterna och successivt växa in i tjänsten. Du ansvarar för att säkerställa ett välfungerande flöde från att material anländer till lagret tills dess att färdiga produkter levereras till kund. Tjänsten kombinerar praktiskt lagerarbete med administration och koordinering av logistikflöden.
Det som särskiljer Polyamp är människorna. Här blir du en del av en organisation där hjälpsamhet, ansvarstagande och samarbete genomsyrar vardagen. Oavsett roll finns en stark vilja att stötta varandra och tillsammans hitta lösningar när utmaningar uppstår. På Polyamp (https://www.polyamp.se/om-oss)
tar alla ansvar för sin del av processen samtidigt som man har förståelse för hur det egna arbetet påverkar kollegor och verksamheten i stort.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till marija.biletic@pn.se
(mailto:marija.biletic@pn.se
)
Du erbjuds
En stabil arbetsgivare med hög teknisk nivå, låg personalomsättning och stark laganda
En roll där du får ta ansvar för och utveckla lager- och logistikfunktionen
Möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och flöden i en växande verksamhet
En varierad vardag med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter
Trygga villkor, flexibla arbetstider och goda förmånerPubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Ta emot, kontrollera och registrera in- och utleveranser
Placera och organisera material på lagret
Packa och administrera utleveranser till kunder och projekt
Hantera följesedlar, fraktdokument och tulldokumentation
Säkerställa att produkter märks, emballeras och dokumenteras enligt kundkrav
Arbeta med inventering, lageromsättning och lageruppföljning
Utveckla lagerstruktur och skapa effektiva materialflöden
Ha löpande kontakt med leverantörer, transportörer och interna funktioner
Samarbeta nära inköp, produktionsplanering, försäljning och produktion
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs med att skapa struktur, ordning och reda. Du behöver inte ha lång erfarenhet från lager eller logistik sedan tidigare – det viktigaste är att du har rätt inställning, är noggrann och vill ta ansvar för ditt område. Vi ser att du har:
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att förstå och hantera instruktioner, dokumentation och kundkrav på engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av lager, logistik, administration, affärssystem eller kund- och leverantörskontakter.
Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. För att vara aktuell för rollen krävs svenskt medborgarskap samt att du kan godkännas i en säkerhetsprövning.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Polyamp (https://www.polyamp.se/om-oss).
För att lyckas i rollen är du en person som uppskattar struktur och har ett naturligt ordningssinne. Du tycker om att skapa ordning, följa upp detaljer och säkerställa att saker blir rätt från början. Samtidigt är du serviceinriktad och trivs med att samarbeta med många olika människor, både internt och externt.
Du är ansvarstagande och ser helheten i ditt arbete. Du förstår hur ditt arbete påverkar både kollegor och verksamheten i stort och tar därför ansvar för dina uppgifter hela vägen. Vidare är du kommunikativ, prestigelös och tycker om att hjälpa till där det behövs. Eftersom vardagen kan innehålla flera parallella arbetsuppgifter ser vi även att du har förmågan att prioritera, behålla lugnet och trivas när det händer mycket omkring dig.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Åtvidaberg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
#Polyamp, #lager-ochlogistik, #produktionsnära, #Åtvidaberg
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(mailto:marija.biletic@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.polyamp.se/om-oss
597 53 ÅTVIDABERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polyamp Aktiebolag Kontakt
Leveranschef
Marija Biletic marija.biletic@pn.se +46708803223 Jobbnummer
9968333