Lager- och kundservicemedarbetare
2025-10-01
Som Lager- och kundservicemedarbetare blir du en central länk mellan våra kunder och vår interna verksamhet. Rollen är bred och ger dig möjlighet att arbeta med allt från kundkontakt till lager och administration.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Kundtjänst och försäljning - svara på telefon och mail, ge kundsupport kring beställningar, skicka offerter och erbjudanden, returer och administrativa frågor.
Lager & logistik - hantera kundbeställningar och försändelser, returhantering, inventering samt stötta inköp.
Administration - fakturering av manuella beställningar och övriga administrativa uppgifter kopplade till försäljning och logistik.
Vem är du?
Har erfarenhet av kundservice, försäljning, logistik eller administration (eller vill utvecklas inom dessa områden).
Är noggrann, lösningsorienterad och tycker om att ha många bollar i luften.
Har god datorvana och känner dig bekväm i kontakt med kunder både via telefon och mail.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, och har gärna goda kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
En varierad roll i ett växande svenskt varumärke inom arbetskläder och skyddsskor.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du får ta ansvar och utvecklas.
Kontor, showroom och lager under samma tak i Malmö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: johan.plambeck@nordhaus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordhaus AB
(org.nr 559206-4652), https://www.nordhaus.se/
Lundavägen 56 (visa karta
)
212 25 MALMÖ Kontakt
VD
Johan Plambeck johan@nordhaus.se 0735929951 Jobbnummer
