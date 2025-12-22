Lager- och industriarbetare
Vi söker engagerade och pålitliga lager- och industriarbetare till vår kund i Helsingborg. Kunden är en världsledande leverantör av innovativa formlösningar och tjänster för alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner.
I denna tjänst är det självklart för dig att du levererar kvalité hela vägen genom ditt arbete. Vi ser även att du har en vilja att lära dig och kan växa till att bli en multikompetens hos vår kund.Arbetsuppgifterna för tjänsten innefattar truckkörning (B1), kontrollera, flytta, reparera samt tvätta gods. Du ska inte vara rädd för att bli skitig eller ta i ditt arbete.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Start omgående.
Arbetstiderna är i de flesta fall måndag till fredag, 07:00-16:00
Vi söker dig som:
Är noggrann och har ett öga för detaljer.
Är självgående och kan ta egna initiativ.
Har erfarenhet av arbete inom lager och/eller industri.
Är van att arbeta i ett högt tempo och har inga problem att ta i när det behövs.
Har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team.
Har god fysik och är bekväm med tunga lyft.
Gillar att ha ordning och reda samt kan hantera många uppgifter samtidigt.
Flytande svenska i både tal och skrift
Traverskort
Truckkort A1-4, B1-4 samt god truckerfarenhet
B körkort
Om ansökan:
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Makadamgatan 5 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Arbetsplats
Logent Kontakt
Klara Hjalmarsson Klara.hjalmarsson@logent.se 0704102314 Jobbnummer
9661600