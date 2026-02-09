Lager- och industriarbetare - Rosersberg

Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-02-09


Vi söker engagerade och pålitliga lager- och industriarbetare till ett kortare uppdrag. Är du en person som trivs med att arbeta i ett högt tempo, är noggrann och självgående. Har du erfarenhet av lager och industriarbete, då kan du vara den vi söker!
Du kan komma att arbeta med exempelvis hantering av gjutformar, plock och pack samt andra vanligt förekommande uppgifter inom lager- och industriverksamhet. Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar tunga lyft, så vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Vem är du?
Vi söker dig som:

Är noggrann och har ett öga för detaljer.

Är självgående och kan ta egna initiativ.

Har erfarenhet av arbete inom lager och/eller industri.

Är van att arbeta i ett högt tempo och har inga problem att ta i när det behövs.

Har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team.

Har god fysik och är bekväm med tunga lyft.

Gillar att ha ordning och reda samt kan hantera många uppgifter samtidigt.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Kvalifikationer
Flytande svenska i både tal och skrift

B körkort

Meriterande:

Truckkort A & B

Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Arbetstiderna är måndag till fredag, 07:00-16:00
Detta uppdrag är på minst 4 veckor med chans till förlängning.
Om ansökan:
Vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7196783-1832087".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Hammarby kaj 14 (visa karta)
120 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9732230

