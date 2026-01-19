Lager- och fastighetsansvarig till Ekmans Maskin AB
2026-01-19
Ekmans Maskin AB söker en engagerad lager- och fastighetsansvarig, som vill vara med och driva Ekmans Maskin AB framåt. I rollen som lager- och fastighetsansvarig är det du som har ansvaret för lagret av truckar och för skötseln av fastigheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Ansvar för trucklagret, hålla det strukturerat och i ordning
• Lastning och lossning av truckar.
• Fastighetsskötsel avseende mindre fastighetsreparationer.
• Ansvarig för bilar och truckar som används i verkstaden.
• Laddning av truckar
Formella krav
Vi söker dig med arbetslivserfarenhet från lagerarbete eller liknande och som har god erfarenhet av att köra truck. Även B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som tycker om problemlösning och som har en god samarbets- och initiativförmåga. Då vi är en liten arbetsplats hjälps vi åt mycket men du har huvudansvaret för lagret och all tillhörande hantering så det är av stor vikt att du är självgående och har känsla för ordning och reda.
Dina arbetserfarenheter är viktiga men vi sätter minst lika mycket vikt vid din personlighet. Du är strukturerad, disciplinerad, effektiv, du kan prioritera dina arbetsuppgifter och är en lagspelare.
Vana av dator som arbetsredskap är en förutsättning.
Ekmans Maskin AB
Ekmans Maskin AB säljer, hyr ut och servar truckar. De flesta truckarna är begagnade och renoverade, i alla storlekar och modeller. Företaget har idag 30 anställda och är ett dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden AB.
Frågor om tjänsten och ansökan
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Verkstadschef Mikel Fingal, tel 070-357 43 03.
Din ansökan vill vi ha omgående till: ansokan@ekmansmaskin.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansokan@ekmansmaskin.se
Detta är ett heltidsjobb.
Ekmans Maskin AB (org.nr 556256-0440), https://www.ekmansmaskin.se/
Åsbjörnsgatan 5
)
581 11 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Mikael Fingal mf@ekmansmaskin.se 070-357 43 03
9690737