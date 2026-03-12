Lager- & packpersonal sökes till verksamhet i Tyresö
Quality Caviar Stockholm AB / Lagerjobb / Tyresö Visa alla lagerjobb i Tyresö
2026-03-12
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quality Caviar Stockholm AB i Tyresö
Vi söker nu en lager- och packmedarbetare till vår verksamhet i Tyresö.
Hos oss arbetar du med premiumprodukter som kaviar och löjrom och blir en viktig del av ett mindre team där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus. Rollen passar dig som gillar ett varierande arbete där du får ta eget ansvar och vara med och bidra till att verksamheten utvecklas.
Det här är en tjänst för dig som vill växa tillsammans med ett bolag i utveckling där det finns goda möjligheter att ta mer ansvar över tid.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Utkörning av frysta varor till våra företagskunder
Varuplock och packning av kaviar och löjrom
Inventering och lagerhantering
Packning och hantering av kundbeställningar
Säkerställa att lagret är organiserat och fungerar effektivt
Du kommer till stor del arbeta självständigt, vilket ställer krav på ansvarstagande, struktur och initiativförmåga.
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Är ansvarsfull, flexibel och lösningsorienterad
Har god datorvana
Är stresstålig och snabbtänkt
Trivs med att arbeta självständigt
Har en positiv inställning och ser lösningar istället för problem
Erfarenhet från lager eller logistik är meriterande, men inget krav. Vi söker framför allt dig som är motiverad och vill lära dig.Om tjänsten
Arbetsplats: Tyresö
Tjänst: Lager- & packpersonal
Körkort: B (krav)
Start: Enligt överenskommelse
Vi är ett litet team med högt tempo och stark lagkänsla, där varje person spelar en viktig roll i verksamheten. För rätt person finns det möjlighet att utvecklas och växa inom bolaget över tid.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv till:Carol@qualitycaviar.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: carol@qualitycaviar.se Arbetsgivare Quality Caviar Stockholm AB
(org.nr 559193-1141) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794806