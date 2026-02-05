Lager/verkstadsarbetare | Aquateq | Kalmar
2026-02-05
Är du en praktiskt lagd person med ett öga för detaljer? Vår kund söker en engagerad lager/verkstadsarbetare för ett vikariat med möjlighet till förlängning. Här får du chansen att arbeta med varierande uppgifter inom lager och verkstad i en positiv miljö.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som lager/verkstadsarbetare kommer du att hantera lager, mottagning och avsyning av varor, lägga in dem i systemet, packa till kund samt lossa och lasta pall. Du monterar, skruvar och utför mekaniskt arbete, inklusive lackering och blästring. Du arbetar med ordersystem och säkerställer en strukturerad hantering av data. Startdatum i början av mars, arbetstiden är dagtid.
Om digFormell kompetens:
Erfarenhet av lagerhantering, inklusive mottagning av varor och pakethantering.
Truckkort, specifikt motviktstruck och ledstaplare.
Goda tekniska färdigheter, monteringsvana
Erfarenhet av lackering, blästring och limning.
Datorkunskaper för att hantera ordersystem.
Strukturerad, ordningsam, noggrann och systematisk i arbetet.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
