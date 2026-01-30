Lager/transportledare
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en hungrig erfaren transportledare till kund belägen i Norra Djurgårdsstan. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda Måndag-Fredag 06:30-16:00. Du bör vara tillgänglig att börja arbeta den 3e Mars.
Vi söker dig som är säker i dig själv, har erfarenhet från liknande tjänster och som är van vid ha mycket och stort eget ansvar.
Transportledaren har i uppgift att planera alla transporter med slingbil och tillse att samlastning och lagerverksamhet fungerar. Följande ingående arbetsuppgifter för:
• Planera daglig verksamhet genom s.k. daglig styrning med visuell planering som tas fram av leverantör
• Hålla i platssamordningsmöten på lagret.
• Ansvarig för att samtliga kollin registreras och hanteras enligt kravspecifikation.
• Ansvarig för hela anläggningens drift och skötsel
• Kunna registrera gods i TBS för in/ut registrering.
• Felanmälan av anläggning till ansvarig person på GFO.
• Deltar på platschefsmöten.
• Deltar i ledningsgruppsmöten för kunden.
• Hanterar skador på gods enligt kravspecifikation.
• Tillser att alla rapporter och statistik tas fram veckovis.
• Kvalitetssäkring av dokumentation och samtliga aktiviteter inom lagerverksamheten. Revision skall göras var 6:e månad.
• Kundkontakter med entreprenörer och byggaktörer avseende berörda delar lagerverksamheten.
• Lager/transportledare ansvarar för att sysselsätta personal med arbetsuppgifter såsom städning, lager, sortering, organisering samt underhåll av allt material som finns inom lagerverksamheten, inkl. returer, anläggningsmaterial och återbruk.
• Lager/transportledare skall även kunna bistå med personal till arbetsuppgifter utanför den dagliga lagerverksamheten som GFO efterfrågar.
• Kommunicera statistik till samtliga medarbetare inom lager-organisationen veckovis.
Lager och transportledare ska leda den egna verksamheten och rapporterar till GFO. GFO styr den övergripande verksamheten genom samverkan med samtliga leverantörer för att optimera verksamheten och följa upp. Leverantör rapporterar till GFO med statistik på veckobasis.
Kravprofil för detta jobb
Svenska och engelska i tal och skrift
B-kökort
Tidigare erfarenhet som transportledare Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
Körkort
Kontakt
Wictoria Hoffman Wictoria.Hofman@posti.com Jobbnummer
9713728