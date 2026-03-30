Lager/Terminal arbetare
Vi söker nu drivna och noggranna lager- och terminalmedarbetare till våra kunders moderna anläggningar i Arlanda och Rosersberg. Här blir du en viktig del av det dagliga flödet där du hanterar material, paket och gods som ska vidare ut i produktion eller distribution.
Du som trivs i en organiserad och tempofylld miljö, där både struktur och teamwork är avgörande.
Arbetstid
Du kan själv välja vilka typer av arbetspass du vill arbeta:
Dag
Kväll
Natt
Du arbetar efter behov och flexibilitet är viktigt.
Om rollen
I denna roll arbetar du i lager- eller terminalmiljö med både manuella och truckbaserade arbetsmoment. Arbetsuppgifterna kan variera mellan godsflöde, materialhantering, sortering, plock och pack samt in- och utlastning. Du arbetar nära kollegor där samarbetet är centralt för att flödet ska fungera effektivt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Truckkörning (beroende på behörighet)* Sortering av paket och gods* Plock och pack av artiklar och material* In- och utlastning* Arbete i kyl/frys kan förekomma* Registrering av gods och hantering i system* Kontroll av kvantiteter, etiketter och avvikelser* Bidra till ordning, struktur och säkerhet i lagermiljön* Stötta förbättringsarbete i flöde och processer
Krav för tjänsten
• Giltigt truckkort - krav* Rent belastningsregister (bakgrundskontroll görs efter godkänt medgivande)* God fysik (arbetet innebär mycket gång, lyft och rörlighet)* God datorvana* Svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta noggrant, ansvarsfullt och följa rutiner
Meriterande erfarenheter
• Truckvana (meriterande, men ej krav - rätt inställning väger tungt)* Erfarenhet från lager, terminal eller produktionsnära miljöer* Erfarenhet av godsregistrering, scanning eller affärssystem* Erfarenhet av arbete i temperaturstyrda miljöer (kyl/frys)
Vi söker dig som
• Är noggrann, ordningsam och kvalitetsmedveten* Trivs med fysiskt arbete och högt tempo* Är positiv, samarbetsvillig och lösningsorienterad* Har ett stabilt arbetssätt och tar ansvar i din roll
Anställningsform
Behovsanställning (extrajobb) samt sommarvikariatStart: Vid överenskommelse
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Hanna Carlsen Engström på Hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
OnePartnerGroup Kontakt
Hanna Carlsen Engström hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9828280