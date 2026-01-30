Lager Plock och Pack
2026-01-30
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Adressopost är ett familjeägt företag i Kungsbacka med fokus på kvalitet, service och effektiv logistik. Vi arbetar nära våra kunder och söker nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt lagerteam och bidra till vår fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att packa ordrar samt hantera inkommande och utgående paket. Arbetet är fysiskt och passar dig som gillar att vara aktiv under arbetsdagen. Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet för att säkerställa att allt flyter på i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo.
Är självgående och tar eget ansvar.
Har god ordning och är noggrann.
Gillar att samarbeta i team.
Tidigare lagererfarenhet gärna.Om tjänsten
Heltid
Arbetsplats i Kungsbacka
Truck kort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: mattias@adressopost.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adressopost AB
(org.nr 556183-7070)
Transportgatan 1 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lageransvarig
Mattias Pedersen mattias@adressopost.se Jobbnummer
9714160