Lager / plock och pack Visstidsanställning v11-v34

Gare Bbq & Outdoor AB / Lagerjobb / Kungsbacka
2026-01-28


GARE BBQ & Outdoor AB ansvarar bland annat för Landmann grillar i Norden och Baltikum. Landmann är nummer två i Sverige vad gäller varumärkeskännedom på grillar.
Vi sitter i Kungsbacka och arbetets utförande kommer att vara vid vårt lager i anslutning till vårt kontor. Där hanterar vi primärt reservdelar till grillarna.
Vi skickar till både företag och privatpersoner. Vi arbetar med marknadsplatser men har också en del av försäljningen från vår egna kanal grilltorget.se.
Vi är sex personer på kontoret/lagret och du kommer arbeta tillsammans med vår lageransvarige. Vår verksamhet är säsongsbetonad och vi behöver stärka upp lagerbiten under vår mest hektiska period.

Om tjänsten
Visstidsanställning på 100% med planerad start v11 och avslutning v34, eller enligt överenskommelse.
Det kommer primärt vara att packa och skicka varor från vårt lager i Kungsbacka.
Garanti- och reklamationshantering, viss support gentemot slutkunder

Om Dig
Då vi är ett mindre bolag med massor av projekt på gång är det viktigt att du inte är rädd för att hugga i där det behövs och att du trivs med att ha många bollar i luften.
Du har lätt för att ta tag i uppgifter och ser till att ta dem hela vägen i mål. Du trivs med att spela en viktig, central roll i bakgrunden och har hela tiden en god överblick över ditt arbete och vilka arbetsuppgifter som måste prioriteras. Egenskaper vi värdesätter högt hos dig är att du är noggrann, strukturerad, effektiv, prestigelös och bra på att organisera.
Gärna kandidater med tidigare erfarenhet från lagerarbete är meriterande.
Inget truckkörkort är nödvändigt.
Fråga eller ansök på hans.lindner@gare.se.
Vi behandlar ansökningarna löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: hans.lindner@gare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gare Bbq & Outdoor AB (org.nr 559325-3882), http://www.grilltorget.se
Faktorvägen 17 M (visa karta)
434 37  KUNGSBACKA

Jobbnummer
9710474

