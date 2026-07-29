Lager /Operatör
Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag / Processoperatörsjobb / Värnamo Visa alla processoperatörsjobb i Värnamo
2026-07-29
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är en skicklig truckförare och duktig operatör och är intresserad av att arbeta förmiddagsskift i Värnamo.
Tjänsten handlar om att lossa och lasta lastbilar samt att som operatör kundanpassa material till kund.
Förutom dina tidigare erfarenheter och behörigheter så tittar vi väldigt mycket på dina personliga egenskaper. Förutom att ha erfarenhet av att köra truck och arbete i industri är det meriterande om du har traversbehörighet samt truckbehörighet på B-nivå men för rätt person finns det möjlighet till utbildning i samband med arbetets start.
Sök nu, urval sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Johanna Sjölin, på tfn. nr 0370-69 56 51 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning I Småland Aktiebolag
(org.nr 556639-2550)
331 50 VÄRNAMO Arbetsplats
Aktiv Bemanning i Småland AB Jobbnummer
10014530