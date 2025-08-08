Lager och logistik
2025-08-08
Publiceringsdatum2025-08-08
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad Logistik- och Administrationskoordinator för kunds räkning som vill vara en nyckelperson i deras team! I denna roll får du en varierad vardag där du ansvarar för logistiska flöden, kommunikation med externa parter och administration kring order- och fakturahantering.Arbetsuppgifter
Boka och följa upp logistiktjänster för in- och utleveranser
Undersöka och jämföra logistiklösningar och leverantörer
Upprätta export- och transportdokument
Löpande kontakt med transportföretag, kunder, säljare samt myndigheter
Fakturering och administration kopplat till orderflödet
Kontroll av leverantörsfakturor för utleveranser
Hantering av växeltelefon, post och receptionProfil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av logistik, transport eller orderadministration
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
Trivs med att ha många kontaktytor och ett högt tempo
Är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer
Har god datorvana, gärna med erfarenhet av affärssystem
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74 Jobbnummer
