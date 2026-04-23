Lager och gårdsmedarbetare, Kungsängen

Bemannix AB söker nu för kunds räkning en erfaren lager och gårdsmedarbetare till en väletablerad aktör inom bygglogistik i Kungsängen (Brunna industriområde). Har du tidigare arbetat med ställningar och trivs i en praktisk roll med högt tempo? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.

2026-04-23

Om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse.

Arbetstider: Måndag-fredag, 06:30-15:30

Omfattning: Heltid

Placering: Kungsängen

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ställningsmaterial och väderskydd.

Returhantering, sortering och kontroll.

Lastning och lossning av material.

Truckkörning (motviktstruck).

Allmänt lager och gårdsarbete mm.

Kvalifikationer, krav för tjänst:
B-körkort.

Truckkort B1 - motviktstruck.

Tidigare erfarenhet av arbete med byggställningar.

Flytande svenska i tal och skrift.

Kommunicera förståeligt på engelska.

Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Meriterande:
Egen bil.

Vana av att arbeta utomhus i olika väderförhållanden.

Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannix AB med goda möjligheter för övergång till kund.

Om företaget
Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.

Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, 09:00-16:00 på vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!

Sista dag att ansöka är 2026-10-20
