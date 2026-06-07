Lager & logistik
EmploAI AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-06-07
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Vill du vara en del av hjärtat i verksamheten där varuflöden, struktur och samarbete får allt att fungera?
Vi söker löpande engagerade medarbetare inom lager och logistik för framtida uppdrag hos våra kunder. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är i början av din karriär är du välkommen att registrera ditt intresse hos oss.
Som medarbetare inom lager och logistik blir du en viktig del av verksamheten och bidrar till att säkerställa effektiva flöden, hög kvalitet och god service. Våra uppdrag finns inom flera olika branscher och varierar i omfattning och arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna kan variera men omfattar ofta:
Truckkörning
Plock och pack
Godsmottagning och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Generella lageruppgifter
Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och trivs i en fartfylld miljö där samarbete är viktigt. Du har en positiv inställning, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en god stämning i teamet. Som person är du pålitlig, flexibel och lösningsorienterad. Du gillar att arbeta strukturerat, har fokus på kvalitet och ser värdet av att tillsammans nå gemensamma mål
För att bli framgångsrik i rollen behöver du ha:
Truckkort (meriterande eller krav beroende på uppdrag)
Tidigare erfarenhet från lager/logistik är meriterande
God arbetsmoral och flexibilitet
Vad vi erbjuder
Genom Emploai får du möjlighet att bli en del av vårt växande kandidatnätverk och komma i kontakt med attraktiva arbetsgivare inom lager och logistik. Vi samarbetar med företag inom flera olika branscher och arbetar löpande med att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag.
När en tjänst som passar din erfarenhet, kompetens och ambition blir aktuell tar vi kontakt med dig för att diskutera möjligheterna vidare. Vårt mål är att skapa långsiktiga och framgångsrika matchningar där både kandidat och arbetsgivare får bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Registrera ditt intresse redan idag och ta första steget mot nästa möjlighet i din karriär. Ditt nästa uppdrag kan vara närmare än du tror.
Skicka din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig claudia@emploai.se
alt. 0793-090945.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EmploAI AB
(org.nr 559538-9940)
Borgaregatan 2 (visa karta
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256 54 RAMLÖSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951309