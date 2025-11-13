Lager/logistikmedarbetare till Fårbo!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Fagersta Visa alla lagerjobb i Fagersta
2025-11-13
Fårbo Manufacturing grundades i Fagersta 1988 och erbjuder helhetslösningar inom skärande bearbetning. Ett privatägt företag där tillväxt står i fokus - filosofin är enkel, den som inte utvecklas kommer förr eller senare att avvecklas. Fårbo jobbar därför kontinuerligt med verksamhetsutveckling, automatisering, förnyad tillverkningsteknik och ökad digitalisering för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Hos Fårbo Manufacturing är den familjära stämningen, där medarbetarna trivs tillsammans och arbetar mot gemensamma mål A och O. Vi-känslan är och kommer alltid att vara företagets främsta resurs. Nu söker vi en lager/logistikmedarbetare till teamet!Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare kommer du att ha en viktig roll i att säkerställa att material in och ut från lagret fungerar smidigt och att leveranser når kunderna i tid. Du arbetar både praktiskt och administrativt, vilket innebär att du behöver vara van vid att hantera digitala system och ha god datorvana. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat plockning och packning, truckkörning och administrativ hantering i olika affärssystem. Profil
Du som kommer att trivas här är framåt och ansvarstagande. Det är viktigt att vara strukturerad och ordningsam men det är minst lika viktigt att du inte är rädd för flexibla dagar och arbetsuppgifter. Att samarbeta ligger i din natur och du har enkelt för att kommunicera med dina kollegor.
Har du tidigare erfarenhet av lager/logistikarbete och affärssystemet Monitor ser vi det som meriterande, men det är inget krav. Din vilja och engagemang är det som är avgörande för att lyckas i rollen! Truckkörning ingår i dina dagliga arbetsuppgifter. Så ansöker du
Låter detta intressant, sök redan idag! Fårbo Manufacturing samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering.
Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan idag via clockworkpeople.se. Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Isabelle Hjälte på isabelle.hjalte@clwork.se
eller 070-8215352.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
