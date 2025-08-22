Lager hanterare, maskinoperatör och order administratör
AB Alerma / Lagerjobb / Orust Visa alla lagerjobb i Orust
2025-08-22
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Alerma i Orust
Om jobbet
Empiro och Alerma är två systerföretag belägna på Ängsvägen 2 i Henån på Orust. Vi ligger i samma byggnad som bokhandeln Böcker & Blad.
Vi säljer shims och tunnplåt till industrin, samt magneter och magnetiska material. Mer konkret innebär det att vi arbetar med att kvalitetskontrollera produkter, märka produkter i olika märkningsmaskiner samt medorderhantering, ut- och inleverans . Vi är ett litet team som sysslar med många vitt skilda arbetsuppgifter.
Då vi säljer shims, plåt och magneter är ett visst tekniskt intresse en fördel.
Arbetsuppgifterna för rollen som vi nu tillsätter utgörs framförallt av kontroll och märkning av varor vid våra märkmaskiner samt plockning och packning vid in- och utleverans.
Jobbet ställer höga krav på noggrannhet, då våra kunder ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Jobbet innebär en variation av arbetsuppgifter i en dynamisk miljö där du kan utvecklas.
Vi praktiserar provanställning. Vi önskar att:
Du är en noggrann person, men som fortfarande kan arbeta i ett högt tempo.
Du kan lyfta paket. (Arbetet kräver att du kan hantera att lyfta en del tyngre material och varor).
Du förstår vikten i kundnöjdhet.
Du har minst gymnasieutbildning och gärna arbetslivserfarenhet med liknande uppgifter.
Du har god IT kompetens då du kommer att få jobba i våra olika system, tex programvaror till märkmaskiner, frakt- och ordersystem
Detta kanske är ditt första eller andra jobb.
Du bor på, eller i närheten av Orust.
Du har körkort.
Du är driven och positiv.
Skicka din ansökan med bifogat CV och ett kortfattat personligt mail till arvid@empiro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
email
E-post: arvid@empiro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Alerma
(org.nr 556057-0136)
Ängsvägen 2 (visa karta
)
473 33 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Empiro AB Jobbnummer
9471684