Lager Dagtid
2025-12-25
Lagerarbetare sökes för dagtidstjänst.
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lagerarbetare för en dagtidsposition.
Du har ett öga för detaljer, håller ordning och reda och har viljan att utvecklas och bli ännu bättre i ditt arbete.
Företaget ligger ca 2 mil från Värnamo
Vi söker dig som :
• Är skicklig och har gott ordningssinne
• Har en vilja att lära och utvecklas
• Trivs med att arbeta effektivt och noggrant
• God truckvana
• B körkort är ett krav för att kunna utföra arbetet
• För rätt person finns goda möjligheter att bli anställd av företaget
Låter detta som du? Skicka in din ansökan idag!
Urvalet sker löpande och tjänsten avslutas så fort vi har hittat rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning i Småland AB
(org.nr 556639-2550) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663723