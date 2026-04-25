Lager, butik & kundtjänst
2026-04-25
Om Mekanika
Vi är ett familjeföretag i Kinna som sedan 2012 säljer bilreservdelar och biltillbehör till privat- och företagskunder i hela Sverige. Affärsidén är att sälja online via vår site www.mekanika.se
till bra pris och med fokus på att göra köpet så enkelt som möjligt för kunden. Med stort eget lager i Kinna kan snabba leveranser erbjudas över hela landet. Lokalt i Göteborgs-, Hallands- och Boråsområdena erbjuds dessutom dagliga leveranser med våra egna budbilar. Tack vare kombinationen av stort kundfokus, enkelhet, prisbild och sortimentsutveckling, så har företaget kunnat växa kraftigt de senaste åren.
Tjänsten
Vi söker nu en ny kollega till vårt team som får en omväxlande roll inom lager, butik och kundtjänst. Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter som innefattar:
Plocka och packa beställningar för utleverans. Gäller både paket som ska skickas med speditör, lämnas ut i vår butik och sådana som ska köras ut med våra egna turbilar.
Hantering av inleveranser (uppmärkning av inkommande gods och inlagring på plats).
Svara i kundtjänsttelefonen och på kundtjänstärenden via e-post.
Sökning i biltillverkares och leverantörers reservdelskataloger för att vid behov säkerställa att kunden får rätt delar.
Vi söker dig som
Vill arbeta på en personlig arbetsplats och vara med på vår spännande resa som en uppstickare i en annars ganska traditionell bransch.
Trivs i en varierad roll med stundtals högt tempo
Är flexibel och kan växla mellan arbetsuppgifter samtidigt som du behåller struktur och kvalitet i ditt arbete.
Uppskattar kundkontakt och att ge en god och effektiv service.
Har god fysik, då lagerarbete innebär mycket rörelse och vissa produkter kan vara tunga (cirka 20 kg).
Har god datorvana.
Kan arbeta i ett högt tempo utan att kompromissa med noggrannheten, särskilt i uppgifter som innebär att läsa och matcha artikelnummer, registreringsnummer och liknande.
Är en lagspelare som tar ansvar för din del, men alltid har helheten i fokus och hjälper till där det behövs.
Erfarenhet & utbildning
Gymnasieutbildning med godkända betyg.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med/eller ha ett stort intresse av bilar, bildelar eller bilreparationer.
Det är meriterande att ha kunskap i att söka artiklar i biltillverkares originalkataloger.
Plats
Arbetet utförs på plats i våra lokaler på Fritslavägen 30 i Kinna.
Arbetstid
Tjänsten är på heltid under normal kontorstid, måndag till fredag. Exakt arbetsschema läggs upp efter överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas och övergår senare, om inte annat meddelats, till tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@mekanika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager, butik & kundtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mekanika Bilreservdelar AB
(org.nr 556788-5222)
Fritslavägen 30

511 57 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876002