Lager
Eustaff är ett företag som ser styrkan i mångfald och värdet av olika perspektiv. Med verksamhet i flera länder runt om i Europa och världen, har vi lång erfarenhet av att arbeta med och skapa framgångsrika team som drar nytta av sina medarbetares olika kulturer, bakgrunder och kompetenser.
Vi erbjuder möjligheter inom en rad olika branscher och ser till att varje kandidat och kund får den bästa lösningen utifrån sina unika behov. För oss är kvalitet, engagemang och långsiktighet grunden i allt vi gör.
Vill du bli en del av ett internationellt och dynamiskt team där du kan utvecklas och göra skillnad? Välkommen att söka jobb hos oss!
Eustaff Bemanning är ett framstående företag inom bemanning som ständigt växer och utvecklas. Vi söker nu engagerade och pålitliga lagerarbetare för deltidsarbete, som vill bli en del av vårt team och bidra till vår framgång.Som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, inklusive:- Mottagning och sortering av varor- Plockning och packning av orders- Lagerpåfyllning och inventering- Hantering av lagerutrustning, såsom truckar (om behörighet finns)- Se till att lagret hålls i ordning och följer säkerhetsföreskrifternaKvalifikationerVi söker dig som:- Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men ej ett krav)- Är noggrann och har ett öga för detaljer- Kan arbeta effektivt både självständigt och i team- Har god fysisk kondition och klarar av att hantera tunga lyft- Har grundläggande datorkunskaper- Kan kommunicera väl på svenska eller engelska Meriterande- Truckkort (A eller B)- Tidigare erfarenhet av arbete inom logistik eller lager Vi erbjuder- Flexibla arbetstider som passar ditt schema- En trygg arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling- Trevliga kollegor och en god arbetskultur
• 181,28 SEK per timme INK semester ersättning
Eustaff är ett etablerat bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på att matcha kompetenta kandidater med spännande arbetsmöjligheter. Vi erbjuder trygga anställningar och strävar efter att hjälpa både företag och arbetstagare att lyckas.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eustaff Sweden AB
(org.nr 559327-9002), https://www.eustaff.se/
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Eustaff Sweden AB Kontakt
Ted Mäntylä ted@eustaff.se +46702335968 Jobbnummer
9840094