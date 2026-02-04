Lägenhetsbesiktare Nyköpingshem

B3 Personal AB / Fastighetsskötarjobb / Nyköping
2026-02-04


Om uppdraget
Vi söker nu en lägenhetsbesiktare för ett sommarvikariat på heltid till Nyköpingshem. Uppdraget pågår under perioden 1 maj till 31 augusti. I rollen arbetar du med att bedöma lägenheters skick och bidra till att säkerställa kvaliteten i Nyköpingshems bostadsbestånd.
Besiktningar genomförs i samband med in- och utflyttningar. Efter genomförd besiktning ansvarar du för att på ett tydligt, sakligt och pedagogiskt sätt återkoppla resultatet till hyresgästen. Du hanterar även underlag för eventuell debitering samt beställning av underhållsåtgärder.

Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär en varierad roll med mycket kontakt med hyresgäster. Du möter hyresgäster både vid personliga möten och via telefon och mejl, och representerar Nyköpingshem på ett professionellt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:

Genomföra och dokumentera lägenhetsbesiktningar

Registrera besiktningsresultat i fastighetssystem

Ta fram underlag för och beställa underhållsarbeten

Bedöma slitage och beräkna eventuell debitering

Ge tydlig och serviceinriktad återkoppling till hyresgäster

Kvalifikationer
Vi söker dig som har praktisk kunskap inom fastighetsskötsel eller fastighetsförvaltning som bedöms relevant för uppdraget. Du är administrativt lagd och trygg i att arbeta i olika digitala system och appar.
Du har:

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Förmåga att kommunicera på engelska

En social, serviceinriktad och samarbetsvillig personlighet B-Körkort är ett krav

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av kundkontakt

Erfarenhet av att bedöma ytskikt eller genomföra bostadsbesiktningar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Nyköpingshem AB (visa karta)
611 33  NYKÖPING

Arbetsplats
B3 Personal

