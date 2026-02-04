Lägenhetsbesiktare Nyköpingshem
2026-02-04
Om uppdraget
Vi söker nu en lägenhetsbesiktare för ett sommarvikariat på heltid till Nyköpingshem. Uppdraget pågår under perioden 1 maj till 31 augusti. I rollen arbetar du med att bedöma lägenheters skick och bidra till att säkerställa kvaliteten i Nyköpingshems bostadsbestånd.
Besiktningar genomförs i samband med in- och utflyttningar. Efter genomförd besiktning ansvarar du för att på ett tydligt, sakligt och pedagogiskt sätt återkoppla resultatet till hyresgästen. Du hanterar även underlag för eventuell debitering samt beställning av underhållsåtgärder.
Uppdraget innebär en varierad roll med mycket kontakt med hyresgäster. Du möter hyresgäster både vid personliga möten och via telefon och mejl, och representerar Nyköpingshem på ett professionellt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra och dokumentera lägenhetsbesiktningar
Registrera besiktningsresultat i fastighetssystem
Ta fram underlag för och beställa underhållsarbeten
Bedöma slitage och beräkna eventuell debitering
Ge tydlig och serviceinriktad återkoppling till hyresgästerKvalifikationer
Vi söker dig som har praktisk kunskap inom fastighetsskötsel eller fastighetsförvaltning som bedöms relevant för uppdraget. Du är administrativt lagd och trygg i att arbeta i olika digitala system och appar.
Du har:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att kommunicera på engelska
En social, serviceinriktad och samarbetsvillig personlighet B-Körkort är ett krav
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av kundkontakt
Erfarenhet av kundkontakt
Erfarenhet av att bedöma ytskikt eller genomföra bostadsbesiktningar
