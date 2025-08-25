Lagbas, Trädgård
Jain Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Lund
2025-08-25
Jain Trädgård AB växer och för att möta det ökade behovet av kunder söker vi nu ytterligare en lagbas.
Vi vårdar, sköter och underhåller kommuners park- och grönområden, bostadsrättsföreningar, skolor och förskolor.
Vi är ett gäng som består av parkarbetare, anläggningsarbetare, gruppledare/lagbas, arbetsledare och VD som är engagerade i att skapa trevliga och säkra grönmiljöer. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.
Som lagbas planerar, utvecklar och leder du arbetet för din grupp. Till din hjälp har du din arbetsledare att rådfråga.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av utföra och planera de arbetsuppgifter som ska utföras på platserna, träffa både med nya och befintliga kunder. Visar våra entreprenörer för arbeten, kan förekomma att du får delta i driftmöten och utför felanmälningar.
Vem är du?
Du har eftergymnasial utbildning inom gröna yrken såsom trädgårdsmästare, trädgårdsanläggare eller liknade samt god datorvana. Du innehar kunskaper inom praktisk trädgård och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du behärskar svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi söker dig med ett starkt driv och förmåga att arbeta självständigt som i grupp. Du samarbetar väl med din arbetsgrupp, entreprenörer och andra kollegor och bidrar med ett gott arbetsklimat.
Tjänsten är en åretrunt med tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl info@jaintradgard.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Email
E-post: info@jaintradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagbas, trädgård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jain Trädgård AB
(org.nr 556759-9070)
221 85 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9473281