Lagbas inom betong sökes - Göteborg
2025-12-19
Lagbas inom betong sökes till spännande bolag i Göteborg!
Vi söker nu en driven och erfaren arbetande lagbas som vill ta ansvar för både ledning och det praktiska arbetet ute på plats. Rollen passar dig som har några års erfarenhet som arbetsledare och som trivs med att arbeta operativt tillsammans med ditt team. Här får du en central roll i projekten där både ledarskap och yrkesskicklighet är viktiga delar av vardagen.

Om tjänsten
Som arbetande lagbas ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet, samtidigt som du själv är delaktig i produktionen. Tjänsten är operativ och kräver god erfarenhet av betongarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och fördela det dagliga arbetet i teamet
Arbeta praktiskt i produktionen med betongarbete
Säkerställa att arbetet utförs enligt tidplan, kvalitet och säkerhetskrav
Vara kontaktperson på plats och samordna arbetet i projektet
Följa upp arbetets framdrift och hantera eventuella utmaningar som uppstår
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet som arbetsledare eller i en ledande roll
Har god erfarenhet av praktiskt betongarbete
Trivs i en arbetande roll där du kombinerar ledarskap med produktion
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och kan motivera teamet i det dagliga arbetet
Har B-körkort
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
