Lagbas för Kyrkogårdsförvaltningen i Landskrona
2026-01-02
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Lagbas till Landskrona församling kyrkogårdar
Vi söker nu en engagerade lagbas till vår kyrkogårdsförvaltning.
Som lagbas får du en nyckelroll i att leda och planera det dagliga arbetet på våra kyrkogårdar. Du ansvarar för att samordna arbetsgruppen, säkerställa kvalitet i utförandet och vara ett stöd för både medarbetare och arbetsledning.
Om Landskrona församling
Landskrona församling är en del av Svenska kyrkan och huvudman för begravningsverksamheten i Landskrona. Församlingen har cirka 36 000 invånare, varav cirka 15 000 är kyrkotillhöriga. Av våra 75 anställda arbetar ungefär hälften inom begravningsverksamheten. Här finns en bred kompetens och ett starkt engagemang för att skapa en värdig och välskött miljö på våra kyrkogårdar.

Dina arbetsuppgifter
Som lagbas kommer du bland annat att:
Planera och fördela det dagliga arbetet i gruppen. Leda veckoplaneringsmöten och följa upp status i arbetet. Vara första bollplank för att lösa dagliga problem och frågor från medarbetare. Delta i övergripande planering och resursfördelning tillsammans med kyrkogårdsföreståndaren. Bistå arbetsledaren vid medarbetar- och lönesamtal. Delta i introduktion av nya medarbetare. Täcka upp vid frånvaro av lagbaskollegor. Säkerställa effektiv användning av arbetstiden i gruppen. Ansvara för tidrapportering och hantering av ledighetsansökningar i gällande system.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbetsledning eller samordning. Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Är van att arbeta i olika datasystem och tidredovisningssystem. Har B-körkort. Har kompetens inom grönyteskötsel eller liknande område. Är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att se både detaljer och helhet. Har god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga, då rollen innebär många kontaktytor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Anställningen gäller tills vidare. Som sedvanligt tillämpas en inledande provanställning om sex månader. Sysselsättningsgrad: 100 %.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Kyrkogårdsföreståndare: Fredrik Andrén, 073-093 84 84
Facklig företrädare för Kommunal: Eric Johansson mail: eric.johansson@svenskakyrkan.se
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 januari 2026.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona församling
(org.nr 252004-0144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landskrona Församling Kontakt
Johan Timgren johan.timgren@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9667795