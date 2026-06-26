Lackförberedare till kund i Sätra!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Stockholm Visa alla lackerarjobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lackförberedare till kund i Sätra. I rollen utför du förberedande arbeten inför fordonslackering, främst personbilar, och ingår i ett team på verkstad där fokus ligger på kvalitet, effektiva flöden och nöjda kunder. Tjänsten är heltid och placerad hos kund i Sätra.
Detta är ett uppdrag via Fordonsakademin och du blir uthyrd till kund under avtalad uppdragsperiod.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förberedelse av karosser och lösa delar, inklusive slipning, rengöring och avfettning
Maskering och täckning av ytor inför lackering
Applicering av primer och fyllnadsmedel enligt anvisningar
Kontroll av ytskikt och förberedelse inför toning/lackering
Polering och efterarbete för att säkerställa slutlig kvalitet
Tidrapportering och dokumentation av utförda arbetsmoment
Samarbete med lackerare och verkstadskollegor för ett effektivt arbetsflöde
Följa säkerhetsföreskrifter samt miljö- och arbetsmiljökrav
Vi söker dig som
Har erfarenhet av förberedande arbeten inom fordonslackering eller motsvarande
Arbetar strukturerat och noggrant med öga för detaljer
Känner till maskeringstekniker, slipmetoder och användning av primers/fyllnadsmedel
Har kunskap om arbetsmiljö- och miljöregler kopplade till lackeringsarbete
Följer arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter
B-körkort är meriterande
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En trygg anställning hos en etablerad kund i Sätra
En trivsam verkstadsmiljö med fokus på kvalitet och samarbete
Möjlighet till kompetensutveckling och intern fortbildning
Konkurrenskraftiga villkor och välordnade arbetsvillkor
Anställningsform, omfattning och placering
Tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning enligt avtal eller uppdrag via Fordonsakademin beroende på överenskommelse. Placering är hos kund i Sätra. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterare på karwan@fordonsakademin.se
. Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Vi behandlar ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951788-2073625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981492