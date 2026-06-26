Lackförberedare till kund i Sätra!

Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Stockholm
2026-06-26


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Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-06-26

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lackförberedare till kund i Sätra. I rollen utför du förberedande arbeten inför fordonslackering, främst personbilar, och ingår i ett team på verkstad där fokus ligger på kvalitet, effektiva flöden och nöjda kunder. Tjänsten är heltid och placerad hos kund i Sätra.
Detta är ett uppdrag via Fordonsakademin och du blir uthyrd till kund under avtalad uppdragsperiod.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Förberedelse av karosser och lösa delar, inklusive slipning, rengöring och avfettning


Maskering och täckning av ytor inför lackering


Applicering av primer och fyllnadsmedel enligt anvisningar


Kontroll av ytskikt och förberedelse inför toning/lackering


Polering och efterarbete för att säkerställa slutlig kvalitet


Tidrapportering och dokumentation av utförda arbetsmoment


Samarbete med lackerare och verkstadskollegor för ett effektivt arbetsflöde


Följa säkerhetsföreskrifter samt miljö- och arbetsmiljökrav



Vi söker dig som

Har erfarenhet av förberedande arbeten inom fordonslackering eller motsvarande


Arbetar strukturerat och noggrant med öga för detaljer


Känner till maskeringstekniker, slipmetoder och användning av primers/fyllnadsmedel


Har kunskap om arbetsmiljö- och miljöregler kopplade till lackeringsarbete


Följer arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter


B-körkort är meriterande


Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift



Vi erbjuder

En trygg anställning hos en etablerad kund i Sätra


En trivsam verkstadsmiljö med fokus på kvalitet och samarbete


Möjlighet till kompetensutveckling och intern fortbildning


Konkurrenskraftiga villkor och välordnade arbetsvillkor



Anställningsform, omfattning och placering
Tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning enligt avtal eller uppdrag via Fordonsakademin beroende på överenskommelse. Placering är hos kund i Sätra. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterare på karwan@fordonsakademin.se. Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951788-2073625".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta)
171 54  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
9981492

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