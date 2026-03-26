Lackeringsförberedare
2026-03-26
Om Carla Vi vill accelerera omställningen till hållbar mobilitet. Det gör vi genom att erbjuda det mest kundvänliga sättet att sälja och köpa elbilar. Vårt mål är att bli Norra Europas största spelare inom försäljning av elbilar. Vi grundades i Stockholm 2020, och är idag näst störst i Sverige inom försäljning av begagnade elbilar. Vårt mål är att under 2025 uppnå en försäljningsvolym om 2 miljarder kronor, med lönsamhet, samtidigt som vi ska fortsätta ha Sveriges nöjdaste kunder.
På Trustpilot kan du även läsa mer om vad våra kunder tycker om oss: https://www.trustpilot.com/review/carla.se
Om rollen
Nu söker vi lackeringsförberedare till vår lackeringsverkstad i Kungsängen. Rollen innebär att arbeta i tvåskift tillsammans med våra lackerare. Du kommer att vara en central del av processen både före och efter lackeringen, där du förbereder bilarna för lack och säkerställer högsta kvalitet i slutfinishen.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Förarbete:
Slipning
Spackling
Grundmålning
Maskering
Efterarbete:
Kvalitetskontroll av lackerade ytor.
Identifiera och åtgärda defekter som rinningar eller dammnoppor genom slipning och polering.Övrig information
Flytta bilar mellan parkering och verkstad.
Dokumentera och registrera arbetet i våra interna system.
Arbetstid & arbetsplats
Tvåskift: Dagpass 06:00-15:00 samt kvällspass mån-tors 14:00-23:00, fredagar 14:00-20:00
Rotation och schema planeras i teamet för att skapa balans.
Plats: Kungsängen, Stockholm.
Krav för rollen
Erfarenhet av spackling, slipning och polering av bilar.
Öga för detaljer och stark kvalitetsmedvetenhet.
Utbildning på gymnasienivå inom fordon/bygg är meriterande.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
Giltigt B-körkort för manuellt växlad bil.Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad med känsla för finish.
Flexibel och samarbetsvillig - du hjälper till där det behövs.
Självständig, men samtidigt en lagspelare som gillar att bidra till helheten.
Vad erbjuder Carla?
En chans att bli en del av ett snabbväxande företag som förändrar bilbranschen.
Ett nära samarbete med skickliga kollegor där vi lär av varandra.
Möjlighet att utvecklas i en roll som kombinerar hantverk och modern teknik.
Konkurrenskraftig lön och villkor
En inkluderande arbetsmiljö där mångfald är en självklarhet.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
