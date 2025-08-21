Lackerare till Volvo Trucks i Umeå | Heltid
Manpower AB / Fordonsmontörsjobb / Umeå Visa alla fordonsmontörsjobb i Umeå
2025-08-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Är du en erfaren lackerare eller har en utbildning inom lackering? Vill du arbeta med framtidens lastbilar i en modern produktionsmiljö? Nu har du chansen att bli en del av Volvo Trucks i Umeå! Skicka in din ansökan nedan.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Volvo. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos vår kund.
Om tjänsten som lackerare
Som lackerare hos Volvo kommer du att arbeta med lackering av lastbilshytter i en högteknologisk produktionsanläggning. Du kommer också vara delaktig i:
* Maskinunderhåll
* Allmänt produktionsarbete
* Kvalitetssäkring av lackerade ytor
Det här är en viktig roll där du bidrar till att våra produkter håller högsta kvalitet - både visuellt och tekniskt.
Övrig information
Placeringsort: Umeå
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift, varannan vecka dag och varannan vecka kväll
Är du rätt person för tjänsten?
Vi söker dig som är en positiv och engagerad person med ett genuint intresse för kvalitet och teamwork. Du trivs i sociala sammanhang, har lätt för att samarbeta och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du är även kvalitetsinriktad och noggrann, med ett skarpt öga för detaljer.
Vi söker dig som
* Behärskar svenska i tal och skrift
* Har körkort och tillgång till bil
* Har erfarenhet inom lackering alternativt utbildning inom området
Det anses meriterande om du sedan innan har erfarenhet av fordonslackering.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kevin Millet Mohlin via e-post: kevin.millet.mohlin@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
