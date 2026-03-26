Lackerare till spännande företag i Östervåla
Om jobbet
Vill du arbeta på ett av Sveriges ledande företag inom fordonsindustrin? Nu söker vi en lackare till ett etablerat industriföretag i Östervåla med erfarenhet och starkt kvalitetsfokus.
Om rollen
Lackering av delar till lastbilschassin är en viktig del av tillverknings- och underhållsprocessen inom tung fordonsindustri. Syftet är att skydda chassit mot korrosion, slitage och yttre påverkan samtidigt som det ger en enhetlig och professionell finish.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Lackera delar till påbyggnader av lastbilar
Arbeta självständigt och i team för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet
Bidra till utveckling och förbättring av lackeringsprocesser
Skapa och upprätthålla en säker, ren och organiserad arbetsmiljöAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Östervåla
Arbetstider: Heltid, förmånliga arbetstider med flexramar
Lön: 32812 kr/mån
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift med förmiddag måndag-fredag, kväll måndag-torsdag
Vi söker dig som
Erfarenhet som lackerare (gärna inom fordon/tung industri)
Kunskap inom sprutlackering och färgsystem
Erfarenhet av förarbete inför lackering
Noggrann med öga för detaljer
Meriterande
B- och C-körkort
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats med varierande uppgifter
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Förmånliga arbetstider med flexramar
Friskvård och andra förmåner
Tryggt anställningsupplägg med möjlighet till fast tjänst efter 6 månaderFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnader för lastbilar och släpfordon. Med lång erfarenhet, stark kvalitetsfokus och en produktion samlad under ett och samma tak erbjuder de en stabil och utvecklande arbetsmiljö - mitt i hjärtat av svensk industri.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på industri, lager och logistik. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9822139