Lackerare sökes till Hammar Maskin!
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2026-07-28
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Har du erfarenhet av lackering eller ett stort intresse för ytbehandling och kvalitet? Trivs du i en praktisk roll där noggrannhet och hantverk står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu en lackerare till Hammar Maskin AB i Olsfors.
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 st i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som Lackerare på Hammar Maskin AB kommer du att ingå i ett team på måleriavdelningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att lackera och blästra sidolastare och trailers. Du arbetar utifrån kvalitetskrav och behöver kunna bedöma och avgöra kvalité på slutprodukt.
Arbetstid: 2-skift, men under upplärningen arbetar du dagtid. Heltid, 100%.
Placering: Olsfors, strax utanför Borås.
Start: Enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har en fordonsteknisk utbildning. Önskvärt är om du har erfarenhet från arbete med lackering och verkstadsarbete. Du bör ha goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som i skrift.
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Även truckkort är ett krav.
Vi söker dig som är engagerad i ditt arbete. Du är ansvarstagande och utför ditt arbete med noggrannhet, engagemang och driv. Som kollega bidrar du till ett gott samarbete har lätt för att arbeta i både i team som självständigt. Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Anna Andersson via mail, Anna.a@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Anna Andersson anna.a@firstpersonal.se Jobbnummer
10013651