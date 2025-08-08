Lackerare sökes för direktrekrytering i Linköping
2025-08-08
Vad vi erbjuder dig
Tjänsten är en direktrekrytering, då vi på Posti sköter rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu för kunds räkning efter en lackerare med inriktning på våtlack av möbler.
I rollen kommer du att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en trevlig arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Förberedelser så som tvättning och maskering
• Målning
• Lackering
Du ansvarar även för egenkontroll och deltar i underhåll av maskiner.
Arbetet är förlagt dag tid, mån - fre och tjänsten motsvarar heltid.Profil
För att passa in som våtlackerare hos vår kund tror vi att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare, vi tror även att du är en självgående och flexibel person som är van vid att ta egna initiativ. Du är ansvarstagande och utför ditt arbete med noggrannhet. Vidare ser vi att du är händig och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter.
Låter detta som du? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Posti Logistics Staffing AB
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9450789