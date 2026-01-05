Lackerare sökes
Vi på Lackcenter i Norrköping AB söker nu en kompetent lackerare för att förstärka vårt team. Som lackerare kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom billackering, såsom förarbete, lackering och justering. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta slipning, maskering, spackling, lackering, färganalys, färgblandning samt plastreparationer med limning och svetsning.
Vi värdesätter kvalitet och noggrannhet i vårt arbete, och därför är vi intresserade av att träffa dig som har relevant utbildning inom fordonteknik på gymnasienivå med inriktning mot lackering. Erfarenhet inom branschen är meriterande, men vi välkomnar även ansökningar från nyligen utbildade lackerare med stor passion för yrket.
Som lackerare hos oss blir du en viktig del av vårt team och kommer att arbeta i en trivsam och stimulerande arbetsmiljö. Vi värdesätter samarbete och ser fram emot att välkomna en engagerad och positiv kollega.
Vi ser även att du som person är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer. Att kunna hantera olika lackeringstekniker och vara kreativ i ditt arbete är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som lackerare hos oss.
Så om du har en passion för billackering och vill utvecklas inom området tillsammans med ett härligt team, ser vi fram emot din ansökan! Tveka inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du skulle vara en utmärkt tillskott till vårt team på Lackcenter i Norrköping AB. Så ansöker du
