Lackerare Norra Stockholm

Vi söker nu en engagerad billackerare till vår kunds anläggning i Kungsängen. I rollen som billackerare kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter på en lackeringsverkstad. Ett stort fokus ligger på att förbereda, lackera och säkerställa slutresultatet på lösa delar som kollegorna på verkstaden demonterar och monterar.
Vi sätter kvalitet i högsta fokus och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten kräver en hög känsla för service och kvalitet. I gengäld erbjuder vi ett utvecklande och varierande arbete med eget ansvar. Du bidrar till en positiv laganda och en väl fungerande arbetsplats.
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning och några års erfarenhet av billackering
• Förstår lackeringsprocessens alla steg
• Har god dator- och systemvana, då du arbetar dagligen med olika system och dator som arbetsredskap
• Är noggrann med en känsla för detaljer
• Är flexibel och trivs med att lära dig nya saker
• Gillar ordning och reda samt arbetar strukturerat
• Kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift
• Har manuellt B-körkort
• Vad kan vi erbjuda dig?
Du får en fantastisk möjlighet att arbeta hos ett företag som värdesätter starka värderingar och hållbarhet i sin affärsmodell.
Vad vi erbjuder
• Möjlighet att skapa din egen väg i ett utvecklingsorienterat företag med erfarna och trevliga kollegor
• En arbetsplats som värnar om balans i livet och uppmuntrar att arbeta smartare, snarare än mer
• Ett företag som värdesätter mångfald och anställer utifrån kompetens och personlighet, oavsett bakgrund eller erfarenhet
• Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning
Om detta låter som rätt utmaning för dig, skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att höra från dig. Ersättning
