Lackerare med teamledaransvar till Mercedes-ägda Daimler
2026-02-20
Vill du ta nästa steg i din karriär som lackerare och samtidigt arbeta med några av världens starkaste fordonsvarumärken? Daimler söker nu en erfaren lackerare med teamledaransvar till sitt lackeringsteam. Det här är en roll för dig som brinner för hantverket, vill arbeta med större och mer varierade objekt än traditionell billackering och som är redo att växa i ansvar, inflytande och utveckling.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Daimler Buses och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Daimler Buses
Som lackerare med teamledaransvar får du en nyckelroll på Daimlers skadeverkstad. Du arbetar praktiskt i produktionen samtidigt som du stöttar och leder ett mindre team lackerare. Teamet utför fullständig lackprocess, från förarbete och ytspackling till färdigt lackarbete. Arbetet är fritt under ansvar, med stort förtroende för din kompetens och utan tung administration. Här lackerar du större objekt och mer avancerade ytor, där mönster, variation och finish står i fokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Fordonslackering av större objekt
Dagligt operativt arbete i produktionen
Teamledaransvar för ett mindre team lackerare
Möjlighet att på sikt ta dig an fler uppgifter inom verksamheten
Vad Daimler erbjuder dig:
Arbete i ett etablerat och internationellt bolag med starka och välkända varumärken
Möjlighet att utvecklas vidare inom en global koncern
Stor variation i arbetet och möjlighet att bredda din kompetens
Fördelaktig årlig bonus
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fordonslackering. Du har goda kunskaper inom våtlackering, slipning och färghantering, och arbetar självständigt, strukturerat och noggrant med ett tydligt fokus på kvalitet. Du har ett genuint intresse för att utvecklas i din yrkesroll, tar ansvar för ditt arbete och delar gärna med dig av din kunskap genom att stötta och lära upp andra. Som person är du positiv och samarbetsvillig och bidrar aktivt till en god laganda. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Om daimler
Som ett dotterbolag till Daimler Truck AG ansvarar Daimler Buses Sverige AB för försäljning och eftermarknad av Mercedes-Benz och Setra bussar i Sverige. Vi hör till pionjärerna i bussvärlden med våra världskända märken Mercedes-Benz och Setra och ställer höga krav när det gäller säkerhet, komfort, design och miljö.
I Vetlanda jobbar ca. 70 medarbetare - tillsammans skapar de framtidens hållbara persontransporter. Företaget präglas av en varm kultur och nära samarbete mellan sälj, teknik, marknad och back office. Hos Daimler Buses får du både trygghet och möjligheten att växa, nationellt såväl som internationellt.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://locations.daimlertruck.com/en/career/locations/detail/vetlanda-daimler-buses-sverige-ab Arbetsplats
Daimler Buses Sverige AB Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9753928