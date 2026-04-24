Lackerare för uppdrag till kund
2026-04-24
Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Pauder & People söker nu en noggrann medarbetare för ett uppdrag som lackerare hos en av våra kunder i Halmstad. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader.
Om uppdraget I rollen arbetar du praktiskt i kundens produktion med att ytbehandla olika detaljer. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Du får en introduktion och upplärning på plats av kundens erfarna personal. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förberedande arbete inför lackering, såsom maskering, rengöring och slipning av detaljer.
Lackeringsarbete utifrån givna produktionsinstruktioner.
Visuell kvalitetskontroll av det färdiga resultatet.
Daglig tillsyn och rengöring av utrustning och arbetsplats.
Vem är du? För denna roll lägger vi störst vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning. Vi söker dig som är noggrann i ditt utförande, har en positiv grundinställning och är nyfiken på att lära dig nya arbetsmoment. Du trivs i en producerande miljö och har lätt för att samarbeta med andra.
Generella krav för tjänsten:
Kunskaper i svenska i tal och skrift, för att kunna ta till dig arbets- och säkerhetsinstruktioner.
God fysik, då arbetet innebär att du står och går under stora delar av dagen.
Meriterande:
Tidigare praktisk erfarenhet av pulverlackering eller våtlackering.
Tidigare erfarenhet från industri- eller produktionsarbete.
Att arbeta som konsult hos Pauder & People Vi på Pauder & People bryr oss om våra medarbetare. När du blir anställd hos oss får du en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, schyssta villkor och en engagerad konsultchef som alltid finns där som ett bollplank för dig. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och utvecklas tillsammans med oss!
Ansökan Låter detta som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan. Vi gör urval och intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi strävar efter en trygg arbetsplats för alla. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi genomför en bakgrundskontroll, som ett led i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorschef
Sandra Lindulf sandra.lindulf@pauderpeople.se +0046721602880 Jobbnummer
9875605