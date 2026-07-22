Lackerare
Bilia AB / Lackerarjobb / Norrköping Visa alla lackerarjobb i Norrköping
2026-07-22
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Har du erfarenhet av billackering och vill vara med och bidra till branschens bästa service? Då kan du vara den vi söker som lackerare till Bilia VWB AB i Norrköping.
Varför välja Bilia
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som billackerare arbetar du med alla moment inom lackering, från förarbete till färdig produkt. Du utför bland annat slipning, maskering, spackling och lackering samt ansvarar för att arbetet håller hög kvalitet. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor i verkstaden.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har erfarenhet av billackering och ett öga för detaljer. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs i en roll där du bidrar till ett gott resultat.
Erfarenhet av billackering
Goda kunskaper inom området
Fordonsteknisk utbildning (meriterande)
Noggrann och kvalitetsmedveten
God samarbetsförmågaÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Bilia VWB AB i Norrköping.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
'' Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Bilia Kontakt
Verkstadschef Skada
Melker Sandberg Olsson melker.sandbergolsson@bilia.se +46104974784 Jobbnummer
10009138