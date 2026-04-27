Lackerare
Ikett Personalpartner AB / Lackerarjobb / Ljungby Visa alla lackerarjobb i Ljungby
2026-04-27
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vi söker nu en lackerare till vår kund i Lidhult.
I rollen kommer du att arbeta med våtlackering av företagets produkter, där finish, noggrannhet och kvalitet är avgörande. Arbetet innefattar förbehandling, maskering och applicering av färg enligt givna specifikationer, samt kontroll av slutresultatet för att säkerställa att det uppfyller höga kvalitetskrav. Du blir en del av ett sammansvetsat team i en modern produktionsmiljö där samarbete och ansvarstagande är en naturlig del av arbetet.
Uppdraget erbjuder en stabil arbetsplats med god gemenskap och möjlighet att utvecklas. Tjänsten är placerad i Lidhult och tillsättning sker enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan!
Start: Omgående/ enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfil
Krav:
• Tidigare erfarenhet av lackering, gärna våtlackering
• Du har ett öga för detaljer, god känsla för finish
• Noggrann i ditt arbetssätt
• Erfarenhet av förbehandling och kvalitetskontroller är meriterande
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9878641