Lackerare

Pro-Lack i Ulricehamn AB / Lackerarjobb / Ulricehamn
2025-08-27


Visa alla lackerarjobb i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pro-Lack i Ulricehamn AB i Ulricehamn

Vi på Pro-Lack i Ulricehamn AB söker just nu en erfaren och självgående lackerare. Vi ser gärna att du är noggrann, tar ansvar och kan ha flera bollar i luften.
Hos oss får du förbereda arbetet samt lackera. Vi ser därför att du klarar samtliga moment som en fullärd lackerare kan.
Vi söker dig med positiv inställning, känsla för detaljer och hög arbetsmoral.
Erfarenhet av lastbils/billackering krävs, slipning, maskering, spackling, plastreparation, lackering mm.
Har du några frågor så är det bara att ringa eller maila.
Vi finns i Ulricehamn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@prolack.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pro-Lack i Ulricehamn AB (org.nr 556701-3270)
Alängsgatan 3 (visa karta)
523 37  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Miika Kauppi
info@prolack.se
0722034705

Jobbnummer
9478341

Prenumerera på jobb från Pro-Lack i Ulricehamn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pro-Lack i Ulricehamn AB: