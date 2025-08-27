Lackerare
Pro-Lack i Ulricehamn AB / Lackerarjobb / Ulricehamn Visa alla lackerarjobb i Ulricehamn
2025-08-27
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pro-Lack i Ulricehamn AB i Ulricehamn
Vi på Pro-Lack i Ulricehamn AB söker just nu en erfaren och självgående lackerare. Vi ser gärna att du är noggrann, tar ansvar och kan ha flera bollar i luften.
Hos oss får du förbereda arbetet samt lackera. Vi ser därför att du klarar samtliga moment som en fullärd lackerare kan.
Vi söker dig med positiv inställning, känsla för detaljer och hög arbetsmoral.
Erfarenhet av lastbils/billackering krävs, slipning, maskering, spackling, plastreparation, lackering mm.
Har du några frågor så är det bara att ringa eller maila.
Vi finns i Ulricehamn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@prolack.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pro-Lack i Ulricehamn AB
(org.nr 556701-3270)
Alängsgatan 3 (visa karta
)
523 37 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Miika Kauppi info@prolack.se 0722034705 Jobbnummer
9478341