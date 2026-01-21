Lackea AB söker Demontör/Montör
Lackea AB grundades 2014 och har under åren etablerat ett starkt varumärke som en pålitlig partner för att åtgärda skador på karossen. Vi samarbetar med bil- och hyrbilsfirmor, försäkringsbolag och vissa privatpersoner. Som företag präglas vårt arbete av professionalism, kvalitet och en passion för branschen. Vår styrka ligger i vår personalstyrka - ett dedikerat team som brinner för sitt arbete och som ständigt strävar efter att leverera enastående resultat.
Företaget växer, och vi letar efter personer som delar vår passion och vill vara en del av vår resa. Tillsammans formar vi framtiden för fordonsindustrin och skapar nya möjligheter för oss själva och våra kunder.
Som Demontör/Montör kommer du att:
Demontera bildelar innan lackering
Montera bildelar efter lackering
Hos Lackea erbjuder vi mer än en arbetsplats, vi erbjuder en familj. Vi samlas varje månad för en stor middag där vi stärker våra band och skapar minnen som varar livet ut. Hos oss är du mer än bara en anställd, du är en del av vår gemenskap.
Jobbat minst 2 år inom branschen
Vi söker dig som:
Är social och trivs med att samarbeta; eftersom det bidrar till ett positivt arbetsklimat. Har en stark vilja att lära och växa; eftersom vi gärna ser att du vill vara med och utveckla bolaget. Vi uppskattar dig som tar initiativ.
Meriterande om du:
B-körkort
Mångårig erfarenhet Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: Mån-fre 8-17
Placering: Skyttbrink, Tumba
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig.
