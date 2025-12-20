Laboratory Engineer - Engine Drivability Calibration

Profital Consulting AB / Elektronikjobb / Jönköping
2025-12-20


Vill du arbeta nära tekniken och bidra till utvecklingen av nästa generations hållbara och högpresterande produkter? Nu söker vi en Laboratory Engineer med fokus på motorers körbarhet och kalibrering till en tekniskt avancerad test- och verifieringsmiljö.
I rollen kombinerar du praktiskt laboratoriearbete med analys, utredning och utveckling. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa optimal funktion, prestanda och körbarhet i bränsledrivna produkter - både ur ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv.
Rollen erbjuder stor variation, många kontaktytor och möjlighet att arbeta i en expansiv miljö där innovation, kvalitet och teknisk nyfikenhet står i centrum.

2025-12-20

Dina arbetsuppgifter
Kalibrering och mappning av motorer (hårdvara och mjukvara)

Tolkning och analys av kördata från handhållna produkter

Utveckling och verifiering av styrsystem för motorer

Funktionsutveckling inom både hårdvara och mjukvara

Säkerställa att provningskrav för körbarhet uppfylls

Ansvara för och granska provningsinstruktioner samt design guidelines

Genomföra tekniska utredningar kopplade till motorers körbarhet

Samarbete med flera interna och externa funktioner

Resor, både nationellt och internationellt, förekommer i tjänsten.
KravprofilVi söker dig som har:

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, elektronik eller liknande tekniskt område

Flera års relevant erfarenhet inom motorutveckling, kalibrering eller laboratorieverksamhet

Erfarenhet av motorkalibreringsverktyg

God teknisk förståelse och förmåga att arbeta både teoretiskt och praktiskt

Analytisk problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt

God kommunikativ förmåga och trivs i roller med många kontaktytor

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av mekanisk bearbetning (t.ex. svarvning och fräsning)

Erfarenhet av konstruktion och/eller avancerad labbverksamhet

Ett genuint intresse för motorer och drivsystem

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, engagerad och lösningsorienterad. Du motiveras av tekniska utmaningar, tar eget ansvar och trivs i en miljö där teori möter praktik.Intresserad?Skicka in ditt CV så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett heltidsjobb.

Profital Consulting AB (org.nr 559301-2577), https://profital.teamtailor.com
Huskvarnavägen 40
554 54  JÖNKÖPING

För detta jobb krävs körkort.

Mohamad Najib
mohamad@profital.se
+46729677550

9658152

