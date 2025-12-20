Laboratory Engineer - Engine Drivability Calibration
2025-12-20
Vill du arbeta nära tekniken och bidra till utvecklingen av nästa generations hållbara och högpresterande produkter? Nu söker vi en Laboratory Engineer med fokus på motorers körbarhet och kalibrering till en tekniskt avancerad test- och verifieringsmiljö.
I rollen kombinerar du praktiskt laboratoriearbete med analys, utredning och utveckling. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerställa optimal funktion, prestanda och körbarhet i bränsledrivna produkter - både ur ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv.
Rollen erbjuder stor variation, många kontaktytor och möjlighet att arbeta i en expansiv miljö där innovation, kvalitet och teknisk nyfikenhet står i centrum.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Kalibrering och mappning av motorer (hårdvara och mjukvara)
Tolkning och analys av kördata från handhållna produkter
Utveckling och verifiering av styrsystem för motorer
Funktionsutveckling inom både hårdvara och mjukvara
Säkerställa att provningskrav för körbarhet uppfylls
Ansvara för och granska provningsinstruktioner samt design guidelines
Genomföra tekniska utredningar kopplade till motorers körbarhet
Samarbete med flera interna och externa funktioner
Resor, både nationellt och internationellt, förekommer i tjänsten.
KravprofilVi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, elektronik eller liknande tekniskt område
Flera års relevant erfarenhet inom motorutveckling, kalibrering eller laboratorieverksamhet
Erfarenhet av motorkalibreringsverktyg
God teknisk förståelse och förmåga att arbeta både teoretiskt och praktiskt
Analytisk problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
God kommunikativ förmåga och trivs i roller med många kontaktytor
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av mekanisk bearbetning (t.ex. svarvning och fräsning)
Erfarenhet av konstruktion och/eller avancerad labbverksamhet
Ett genuint intresse för motorer och drivsystemDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, engagerad och lösningsorienterad. Du motiveras av tekniska utmaningar, tar eget ansvar och trivs i en miljö där teori möter praktik.Intresserad?Skicka in ditt CV så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6967437-1762716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Profital Consulting AB
(org.nr 559301-2577), https://profital.teamtailor.com
Huskvarnavägen 40 (visa karta
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mohamad Najib mohamad@profital.se +46729677550
