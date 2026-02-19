Laboratorietekniker till Svevia Jönköping
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en laboratorietekniker till division Industri och vår verksamhet inom specialbeläggning och laboratorium i Jönköping. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som laboratorietekniker
Vår labbverksamhet fungerar som ett oberoende kunskapscenter för den egna asfalts-, ballast- och anläggningsverksamheten. Samtidigt är vi en partner för externa uppdragsgivare som vill analysera och genomföra tester av allt från asfaltsmassa till grundläggningsmaterial. Vi är med under hela resan från bergtäkt, proportionering till färdig konstruktion.
Nu söker vi en laboratorietekniker till vårt laboratorium i Jönköping för att ytterligare stärka verksamheten.
I rollen arbetar du praktiskt med mätningar och provningar av stenmaterial, asfalt och bitumen, och blir en viktig del i att leverera säkra och hållbara material till våra projekt. Du utför både kvalitativa och kvantitativa analyser och dokumenterar dessa enligt gällande praxis.
Säkerhet är alltid i fokus, och du följer de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen. Du hjälper till att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Arbetet är varierande och kombinerar tekniska moment med vissa fysiska arbetsuppgifter, där hjälpmedel alltid finns att tillgå. Du blir del av ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i fokus.
Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Arbetstiderna är 7-16 med stationering på Svevia i Jönköping.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta inom anläggnings- eller entreprenadbranschen med kvalitetskontroll av asfalt och ballast. Som person tror vi att du är positiv, noggrann och har en stark känsla för service. Du arbetar systematiskt, metodiskt och pålitligt, och trivs med att ta ansvar för att säkerställa både kvalitet och produktivitet. Du har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team, och du är motiverad av att nå uppsatta mål.
För att arbeta som laboratorietekniker hos oss behöver du ha en gymnasieutbildning. Högre utbildning är meriterande, men inget krav. Det är meriterande om har fallenhet för matte då det förekommer sammanställning av analyser där det kommer att underlätta. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och en vilja att lära dig mer om kvalitetskontroll för att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi värderar ditt engagemang och din utvecklingsvilja högt.
Du behärskar svenska på god professionell nivå i tal och skriv. God datorvana är viktigt för tjänsten och B-körkort är ett krav då vissa resor förekommer.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan senast den 31 mars. Urval görs löpande varpå tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Niklas Larsson på niklas.larsson@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Talent Acquisition Partner Marcus Rosenblom på marcus.rosenblom@svevia.se
