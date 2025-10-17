Laboratorietekniker till parasitologen - intermittent anställning
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-10-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Intermittent anställning | Intermittent anställning | Kollektivavtal | Tjänstepension | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2025-11-02 Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:862637/Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor. Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker två medarbetare personer som vill bidra till SVA:s viktiga samhällsfunktion och arbeta i ett team på ett rutindiagnostiskt laboratorium där service och kvalitet står i fokus.
Du kommer huvudsakligen att packa upp, registrera och förbereda muskelprover för trikinanalys. Även preparering av avföringsprover från olika djurslag förekommer. I arbetet ingår också andra rutinsysslor som hantering av disk, glasvaror och sopor. Du kommer vara en del av en grupp på cirka tolv personer som tillsammans arbetar för att tillgodose våra kunders behov av snabba kvalitetssäkrade svar och hög servicenivå. En stor del av arbetet utförs stående.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att man förstår och kan uttrycka sig i tal och skrift på svenska och är datorvan. Sökande bör inte vara känslig för lukt eller allergisk mot häst, hund eller katt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som ansvarstagande, servicekänsla, initiativförmåga, flexibilitet, kvalitetsmedvetenhet samt ett noggrant och systematiskt arbetssätt.
Vi vill att du har en gymnasieexamen. Skriv din ansökan på svenska.
Meriterande
Labbdatasystemet Svala. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Villkor
Anställningen är intermittent på timme utifrån behov fram t o m 2026-06-30.
Förekommande arbete sker framförallt tisdag till torsdag.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Timanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/56". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avdelningen för mikrobiologi (MIK), Parasitologi Kontakt
Eva Osterman-Lind, Sektionschef 018-674000 Jobbnummer
9562470