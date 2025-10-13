Laboratorietekniker till Infiniteria Sweden AB
Intenso Teknikrekrytering AB / Laborantjobb / Uddevalla Visa alla laborantjobb i Uddevalla
2025-10-13
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Intenso Teknikrekrytering AB i Uddevalla
, Munkedal
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Laboratorietekniker till Infiniteria Sweden AB
Gå med i den gröna revolutionen!
Är du passionerad för hållbarhet, innovation och cirkulär ekonomi? Vill du arbeta för ett företag som förvandlar avfall till värde? Om ja, då kan du vara den perfekta kandidaten för Infiniteria Sweden AB.
Det händer nu!
Vi bygger en ny anläggning i Uddevalla som ska använda Scandinavian Enviro Systems ledande teknik för att återvinna uttjänta däck. Du blir en del av ett dynamiskt och mångsidigt team av yrkesverksamma som delar en gemensam vision och passion för miljön.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Vi söker en erfaren laboratorietekniker som vill vara med och bygga upp vårt laboratorium. Du ansvarar för provtagning, analyser samt kalibrering av utrustning för att säkerställa produktkvalitet i samarbete med produktionsteamet. Tjänsten rapporterar till kvalitetschefen.Dina arbetsuppgifter
Som laboratorietekniker kommer du att arbeta med dokumentation av analysresultat, implementering och förbättring av rutiner samt felsökning vid avvikelser.
Utföra provtagning och analyser av kimrök, olja och andra material
Ansvara för analys- och provtagningsutrustning, inklusive kalibrering och felsökning
Dokumentera och rapportera testresultat, samt informera vid avvikelser
Initiera beställning av förbrukningsmaterial
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt i ett växande laboratorium
Samverka med drift, produktion och kvalitetsavdelningKvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av laboratoriearbete inom liknande bransch och är van vid att arbeta enligt relevanta standarder och riktlinjer. Högskoleutbildning inom kemi, bioteknik eller motsvarande är meriterande.
Erfarenhet från kemisk industri eller liknande processindustri
Adekvat laboratorieutbildning
God vana att arbeta med analys- och provtagningsapparatur
Förmåga att ta ansvar för utrustning och kvalitetssäkring
God kunskap om processer, kvalitetskrav och produkter
Svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till vår fortsatta utveckling. Du trivs med att ta egna initiativ och är engagerad i kvalitet och utveckling av arbetsprocesser.
Vi erbjuder
En spännande möjlighet att vara med från början och påverka hur labbfunktionen byggs upp
En viktig roll i ett företag med hållbarhet och innovation i fokus
Nära samarbete med produktion och kvalitetsavdelning
En arbetsplats där din erfarenhet och ditt engagemang gör skillnad
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Josefine Petersson, 0702-501429, och Malou Magnusson, 0707-588745, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Infiniteria Sweden AB
Infiniteria Sweden AB is part of a new joint venture initiative, promoted and owned by Antin Infrastructure Partners, a leading infrastructure investment fund, Scandinavian Enviro System, a Swedish technology company that has developed a unique and patented technology for the extraction of carbon black and pyrolysis oil from end-of-life tyres, and Michelin, a leading worldwide manufacturer of tyres. The aim of the joint venture is to create the world's first large-scale tyre recycling group, entirely powered by Enviro proprietary technology and whose first plant is the one being built in Uddevalla. The vision is to create a cleaner and greener world by reducing the environmental impact of tire waste, while offering a profitable and sustainable solution for tire recycling that meets the highest standards of quality, safety, and environmental performance. Our values are innovation, excellence, customer focus, and teamwork. Scandinavian Enviro Systems, co-investor and technology partner of the initiative, operate since ten years a state-of-the-art tire recycling test facility in Åsensbruk. The plant in Uddevalla will be a significant scale-up and create the basis for taking the technology globally. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intenso Teknikrekrytering AB
(org.nr 556765-2762) Arbetsplats
Infiniteria Sweden AB Jobbnummer
9554729