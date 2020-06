Laboratorietekniker till Affibody AB i Solna - Poolia Sverige AB - Laborantjobb i Stockholm

Poolia Sverige AB / Laborantjobb / Stockholm2020-06-04Affibody AB är ett svenskt biotech-företag, med fokus på att utveckla nästa generations bioläkemedel, baserat på företagets patentskyddade teknologi: Affibody® molecules och AlbumodTM. Affibody AB har haft en god tillväxt det senaste året och behöver nu fylla ut den laborativa gruppen.Nu finns en öppning för en laboratorietekniker, inom gruppen Protein Expression and Laboratory Service. Tjänsten är positionerad i företagets nyrenoverade lokaler i Solna, där all laboratorieverksamhet är baserad. Tjänsten är ett konsultuppdrag med planerad start i augusti 2020.Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som laboratorietekniker innefattar bland annat:Grundläggande laboratoriearbete, så som buffertpreparering, preparation av agarplattor, hantering och diskning av labbutrustning, autoklavering etcHantering av förbrukningsbar labbutrustningRegistrering och kalibrering av pipetterPreparering av bakterierVem är du?Den rätta kandidaten för tjänsten har följande kvalifikationer:Erfarenhet av arbete på laboratorium med steril teknikErfarenhet av att självständigt planera, utföra och prioritera ditt arbete och dina arbetsuppgifterFörmågan att arbeta enligt uppsatta rutiner, baserade på skriftliga instruktioner (SOPs), och kunna uppnå korrekta resultat enligt tidsplanFörmågan att kommunicera internt på ett konstruktivt sättFörmågan att dokumentera det laborativa arbetet i elektroniska laborativa anteckningar (ELN) på engelskaUtöver detta är du ordningsam, strukturerad och du kan arbeta effektivt och noggrant. Du förstår svenska flytande, skriftligt och muntligt.Om verksamhetenVi på Poolia Life Science är specialister som rekryterar specialister inom life science. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, provanställning innan tillsvidareanställning, försäkringar och tjänstepension. Vi vill att Du ska må bra och trivas med oss på Poolia och därför erbjuder vi Dig friskvårdsbidrag, företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Hos oss får du en engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med Dig och kundföretagen under hela din anställning. Vårt mål är att vi ska trivas och utvecklas tillsammans.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-06-04Fast lönSista dag att ansöka är 2020-06-14Poolia Sverige AB5253321