Laboratorietekniker i Norrköping
2026-01-20
Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Är du intresserad av naturvetenskap och nyfiken på hur kvalitetsarbete i ett laboratorium går till i praktiken? Vill du arbeta med ett noggrant och viktigt uppdrag? Då kan detta vara rätt jobb för dig!Arbetsuppgifter
Vi söker en laboratorietekniker till vår kunds kvalitetslabb inom plastindustrin. Du kommer att arbeta med att ta prover från produktionen, analysera plastflingor och säkerställa att materialet uppfyller våra kvalitetskrav. Arbetet är praktiskt och noggrant - decimalerna räknas, och varje steg är viktigt!
Tillträde av tjänst är enligt överenskommelse och period fram till höst 2026 (med chans till förlängning.)
Vad vi söker
Vi söker dig som är:
• 18 år eller äldre (krav - då jobbet sker i produktionsmiljö)
• Kan jobba dagtid måndag-fredag
• Noggrann, tålmodig och flexibel
• Intresserad av naturvetenskap eller har erfarenhet från liknande område
• Trygg med att arbeta med siffror och detaljer
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Du gillar att arbeta med händerna och repetitiva uppgifter
Har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen med bil eller elcykel (bussförbindelser är begränsade)
Du behöver inte vara expert - vi lär upp dig på plats under första veckorna!

Upplärning: ca 1-2 veckor
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
