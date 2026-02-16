Laboratorietekniker i molekylär mikrobiell ekologi
2026-02-16
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Institutionen för biologi och miljövetenskap är en del av Fakulteten för hälsa och livsvetenskap. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga institution omfattar områdena akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap och miljöteknik samt sjukdomsekologi.
Linnéuniversitetets excellens center Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS) i Kalmar söker en laboratorietekniker för studier inom molekylär mikrobiell ekologi.
Ämnesområde för anställningen: Molekylär mikrobiell ekologi
Placeringsort tillsvidare: Kalmar.
Anställningens omfattning: Vikariat 100% i 3 månader
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse så snart som möjligtPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Laboratorieteknikern kommer att vara en viktig resurs inom vår forskningsmiljö och arbeta inom flera forskargrupper. Det övergripande målet med vår forskning är att studera organismers påverkan av förändrade miljöförhållanden och interaktioner i ekosystem. Expertis inom molekylära tekniker är avgörande för att studera populationers utbredning, mångfald, funktion och respons. Laboratorieteknikern kommer att bidra till att generera nya högkvalitativa data inom forskningsområdet.
Förutom att hjälpa till med det molekylära arbetsflödet är en viktig uppgift för laboratorieteknikern att hålla sig uppdaterad med de senaste protokollen, optimera och felsöka. Detta kräver expertis och erfarenhet av att utvärdera protokoll och hålla sig uppdaterad med litteraturen inom området på sätt som går utöver ett enskilt projekt. Laboratorieteknikern är därmed en viktig resurs för kunskapsöverföring och hantering av anläggningar och utrustning som används av flera forskare (t.ex. DNA- och RNA-extraktionsrum, PCR-maskiner, instrument för att mäta koncentration och integritet hos nukleinsyror, samt kunskap om bästa praxis för laboratorievetenskap och analyser).
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Provtagning, hantering och beredning av nukleinsyraprover från miljöprover.
Nukleinsyraextraktioner: DNA och RNA, kvantifiering och kvalitetskontroller efter
extraktion, samt förmåga att bedöma tillämpningsmöjligheterna efteråt.
PCR och qPCR, inklusive reningar, primerdesign, kemisk felsökning och
förberedelser för sekvensering.
Användning av flödescytometri för att räkna upp celler.
Metodutveckling och optimering av molekylära analysprotokoll.
Utbildning av kandidat-, master-, doktorand- och postdoktorer i laboratoriemetoder
och laboratoriesäkerhet.
Skrivande av riskbedömningar, beställning av kemikalier och reagenser.
Forskningsprojektet är en del av Linnéuniversitetets excellenscenter i Ekologi och Evolution (EEMiS) som omfattar expertis inom ekologi, evolution och mikrobiologi.
Behörighetskrav
De grundläggande behörighetskraven omfattar:
• Grundutbildning inom ett relaterat område.
• Erfarenhet av god laboratoriesed.
• Dokumenterad erfarenhet av molekylära mikrobiella metoder
Andra bedömningsgrunder:
• Goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska.
• Förmåga att arbeta självständigt för att lösa problem.
• Förmåga att interagera väl i en forskargrupp.
Välkommen med din ansökan senast 10 mars, 2026. Märk din ansökan med HR-2026/234. Kontakt
Biträdande prefekt Andreas Svensson (andreas.svensson@lnu.se
), +46-(0) 480- 447319
Forskningsledare Hanna Farnelid (Hanna.farnelid@lnu.se
) tel: + 46-(0) 480-446296
HR-representant Marianne Palmér (marianne.palmer@lnu.se
), +46-(0)480-447303
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett CV (med sökandes personnummer, telefonnummer och e-post samt kontaktuppgifter innehållande telefonnummer och e-post till två referenspersoner), ett personligt brev som beskriver erfarenheter relevanta för tjänsten, kopia av pass, dokumentation av tentor, betyg och intyg samt andra relevanta dokument som sökanden vill uppvisa. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se
