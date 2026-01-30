Laboratorietekniker | ExxonMobil | Uddevalla
2026-01-30
Till vår kund ExxonMobil i Uddevalla söker Manpower en laboratorietekniker för ett långsiktigt konsultuppdrag. Uppdraget startar omgående och pågår initialt minst ett år, med goda möjligheter till förlängning.
Vill du arbeta som laboratorietekniker i en internationell industrimiljö där kvalitet, säkerhet och noggrannhet står i fokus? Här får du möjlighet att arbeta med avancerade laboratorieanalyser och vara en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för kvalitetskontroll av både råvaror och färdiga produkter inom smörjoljeproduktion.
Om rollen
I rollen som laboratorietekniker arbetar du med kemiska och fysikaliska analyser kopplade till kvalitetskontroll och produktionsstöd. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar nära både kollegor och produktion i en högteknologisk laboratoriemiljö.
Exempel på analyser och arbetsuppgifter:
Viskositet
Densitet
FT-IR
ICP
Pour Point
Provtagning och dokumentation enligt gällande rutiner
Arbetet sker i ett varierande tempo beroende på produktionens behov. Rollen kräver hög noggrannhet, struktur och ansvarskänsla, samtidigt som du ges möjlighet att utveckla dina laboratoriekunskaper och lära dig nya analysmetoder. Teamkänslan är stark, med både samarbete och eget ansvar i fokus.
Arbetstider och flexibilitet
Ordinarie arbetstid är dagtid, måndag till fredag, inom tidsramen 06:00-17:00, 8 timmar per dag. Kvällsarbete förekommer cirka en vecka per månad i samband med basoljeleveranser och extra provtagning. För denna roll är det därför en fördel om du är bosatt i närområdet kring Uddevalla.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för laboratoriearbete, kemiska analyser och kvalitetskontroll
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs med både självständigt arbete och teamwork i mindre grupp
Är analytisk, nyfiken och vill utvecklas inom laboratorieverksamhet
Har eftergymnasial utbildning inom kemi, laboratorieteknik eller naturvetenskap, alternativt gymnasiekompetens i kombination med relevant erfarenhet
Är flexibel och trivs i en roll med varierande tempo och arbetsuppgifter
Talar och skriver flytande svenska
Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete, processindustri eller liknande analysmiljö är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Ett långsiktigt konsultuppdrag hos en global och välkänd industrikoncern
Konsultanställning via Manpower med kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag
Tillgång till digitala utbildningar och kompetensutveckling
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom laboratoriearbete och kvalitetskontroll
Plats: Uddevalla
Start: Omgående
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vår hemsida. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Malin Ring på malin.ring@jeffersonwells.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Oljehamnsvägen 2, Uddevalla (visa karta
)
451 43 UDDEVALLA Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9714503