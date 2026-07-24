Laboratorietekniker
Trelleborg Mixing Forsheda AB / Vårdarjobb / Värnamo Visa alla vårdarjobb i Värnamo
2026-07-24
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Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. Byspecializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate theirperformance, drive their business forward-and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead. Our people areShaping Industry from the Inside. Why don ́t you join us?
Bli en viktig del av vårt driftslabb - Laboratorietekniker till Trelleborg Mixing Forsheda.
Vill du arbeta i en viktig roll där noggrannhet, analys och kvalitet står i centrum? Till vårt provningslaboratorium söker vi nu en laboratorietekniker som vill bidra till att säkerställa kvaliteten på våra tekniskt avancerade gummiblandningar.Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Inom Trelleborg Mixing Forsheda utvecklar, producerar, marknadsför och säljer vi tekniskt avancerade gummiblandningar. Vårt provningslaboratorium har en central rolli att kontrollera och kvalitetssäkra material innan de går vidare i processen eller levereras till kund.
Om rollen
Som laboratorietekniker på driftslabbet har du en viktig roll i att säkerställa kvaliteten på våra producerade gummiblandningar. Arbetet är självständigt och krävernoggrannhet, samtidigt som du har ett nära samarbete med bland annat lager, produktion och utvecklingslabb.
Du arbetar i ett praktiskt och varierat labbflöde där provning, dokumentation och uppföljning är centrala delar av rollen. Arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra provningstester såsom hårdhet, densitet, vulkegenskaper, viskositet, elektriska egenskaper och tejpprovning.
Prova producerade blandningar enligt fastställda testplaner för respektive material.
Bereda prover och tillverka provkroppar för de tester där detta krävs.
Registrera testresultat korrekt i databasen.
Godkänna blandningar som ligger inom fastställda gränsvärden.
Rapportera blandningar som inte uppfyller kraven eller tydligt avviker från specifikation.
Administrera provning som utförs av annan funktion eller externt laboratorium.
Säkerställa att utrustningen på driftslabbet fungerar som den ska och är i gott skick.
Rapportera fel, avvikelser eller behov av åtgärder enligt gällande rutiner.
Arbeta i linje med företagets policys, rutiner samt miljö- och kvalitetssystem.Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och som tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är noggrann, analytisk och har en vilja att förbättra arbetssätt ochmetoder. Du har lätt för att skapa relationer och samarbetar på ett bra sätt med olika delar av organisationen.Kvalifikationer
Gediget intresse för kvalitetsarbete
Datorvana
Erfarenhet av kvalitetsarbete är meriterande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kunskaper i engelskaSå ansöker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka in ditt CV och en kort beskrivning av dig själv via vår rekryteringstjänst Onecruiter här nedan, senast 2026-08-16.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Christer Svensson, Laboratorieansvarig, 0708-14 87 22,christer.svensson@trelleborg.com
, eller SophieAndersson, HR Generalist, sophie.andersson@trelleborg.com
Varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt Ö.K Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborg Mixing Forsheda AB
(org.nr 556053-5832)
Storgatan 28 (visa karta
)
331 71 FORSHEDA Kontakt
HR-admin
Sophie Andersson sophie.andersson@trelleborg.com 0708850231 Jobbnummer
10011263