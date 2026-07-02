Laboratoriesamordnare
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2026-07-02
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Zoologiska institutionen är en av institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och har cirka 80 anställda, inklusive forskare, doktorander och administrativ personal. Forskning och utbildning vid institutionen sker i en internationell miljö och fokuserar på djurs biologi. Framstående och högkvalitativ forskning bedrivs inom en rad olika ämnen, inklusive beteenden, bevarandebiologi, ekologi, evolutionsbiologi och genomik.
Mer information om oss finns på: Zoologiska institutionen.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som laboratoriesamordnare har du en central roll i att utveckla, samordna och stödja institutionens laboratorieverksamhet. Du bidrar till att laboratoriemiljöerna är säkra, effektiva och funktionella för forskarna samt uppfyller gällande lagstiftning, myndighetskrav och universitetets regelverk.
Rollen innebär ett nära samarbete med forskare, doktorander, studenter samt teknisk och administrativ personal. Du är institutionens expertstöd inom laboratoriesäkerhet, kemikaliehantering och arbetsmiljöfrågor och har ett tydligt mandat, med stöd från institutionens ledning, att driva utveckling och uppföljning inom dessa områden.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
samordning och utveckling av institutionens gemensamma laboratorieresurser och laboratoriemiljöer
ansvar för kemikalieinventering och kemikaliehantering, inklusive administration i KLARA-systemet
beställningar, inköp, leverantörskontakter och uppföljning av serviceavtal
koordinering av gemensamma laboratorieytor och utrustning
samordning och stöd gällande riskbedömningar, skyddsronder, incidentrapportering och andra arbetsmiljörelaterade processer
uppföljning av att laboratorieverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och lokala riktlinjer
introduktion av nya medarbetare, studenter och gäster avseende laboratoriesäkerhet, kemikaliehantering och lokala rutiner
rådgivning och stöd till verksamheten i frågor som rör laboratoriesäkerhet, arbetsmiljö och regelefterlevnad.
rådgivning och stöd till verksamheten gällande etiska tillstånd för djurförsök.Kvalifikationer
akademisk examen inom relevant naturvetenskapligt område (t.ex. biologi, kemi eller biomedicinsk analys) eller motsvarande kompetens
flerårig erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö, gärna i akademisk miljö
god kännedom om lagstiftning och rutiner rörande laboratoriesäkerhet, kemikaliehantering och arbetsmiljö
god kännedom om akademiska forskningsmiljöer
god administrativ och organisatorisk förmåga
god digital kompetens och erfarenhet av relevanta administrativa system (meriterande med erfarenhet av KLARA)
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
erfarenhet av samordnande roller inom akademisk verksamhet
doktorsexamen i ett för Zoologiska institutionen relevant forskningsämne
erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och skyddsronder
erfarenhet av introduktion, utbildning eller handledning av personal och studenter
erfarenhet av inköp, leverantörskontakter och avtalsuppföljning.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har en god förmåga att omsätta komplexa regelverk till praktiska och välfungerande arbetssätt i den dagliga verksamheten.
Arbetet kräver stor självständighet och ett gott omdöme. Då rollen innebär interaktion med många olika yrkesgrupper krävs mycket god samarbetsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du har hög integritet och är bekväm med att självständigt driva och följa upp frågor rörande säkerhet och regelefterlevnad. Du har förmåga att vara tydlig och konstruktiv även i situationer där regelverk eller säkerhetskrav behöver upprätthållas.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Thomas Pettersson, thomas.petterson@zoologi.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Zoologiska institutionen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Zoologiska institutionen Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9989907