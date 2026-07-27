Laboratorieingenjör till Provmottagningen
Livsmedelsverket / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2026-07-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Din roll
På provmottagningen kommer du tillsammans med gruppen att ansvara för utskick av provtagningsmaterial, mottagning, registrering, beredning och förvaring av prover från framför allt animaliskt ursprung (tex organ av gris, nöt, kyckling och fisk).
Arbetet passar dig som både trivs med att arbeta självständigt och tillsammans med dina kollegor i enheten. Livsmedelsverket är ett ackrediterat laboratorium, vilket ställer höga krav på att ditt arbete håller god kvalitet och utförs enligt givna riktlinjer och rutiner.
Enheten för Läkemedel och Näringsämnen
Enheten för Läkemedel och Näringsämnen är en av fem inom Avdelningen för laborativ undersökning och analys på Livsmedelsverket. Enheten ansvarar bland annat för:
Provhantering, registrering och beredning av prover.
Analysmetodutveckling, rapportering av kemiska analysresultat och kvalitetssäkrade underlag om läkemedelsrester och vitaminer i livsmedel och biologiska matriser.
Verka som nationellt referenslaboratorium (NRL) inom ansvarsområdet.
Verka inom ramen för Nationellt beredskapslaboratorium för vatten (NBV) med stöttning av analyser och expertstöd till samhället vid kriser och höjd beredskap.
Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete i ändamålsenliga lokaler i Uppsala Science Park med möjligheten att få bidra till Livsmedelverkets arbete för säker mat och dricksvatten.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 6 månader och med en tjänstgöringsgrad på 100%. Tillträde kan ske så fort som möjligt eller enligt överenskommelse.
Din kompetens
Du har minst en 2-årig yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning inom relevant område (tex laboratorietekniker), alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet (som kan styrkas genom dokumentation).
Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta med provregistrering i LIMS-system. Dessutom behöver man ha goda kunskaper i Microsoft Office-paketet (tex Word och Excel).
Erfarenhet av att arbeta i ackrediterad verksamhet eller inom verksamhet som tillämpar GMP är ett krav. Eftersom kvalitetssystemet ställer höga krav på verksamheten ser vi att du har drivit eller medverkat i kvalitetsavvikelseutredningar tidigare. Har du även författat eller uppdaterat styrande dokument är det meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på laboratorium med att hantera prover av animaliskt ursprung. Ett praktiskt handlag för att på ett effektivt sätt bereda prover av tex organ från gris, nöt eller fisk är en nödvändighet för att lyckas i rollen.
Då kommunikation med externa provtagare sker på svenska är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska. Vissa digitala systemstöd och viss kommunikation kan även ske på engelska vilket gör att grundläggande förmåga att förstå och uttrycka sig på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av att arbeta på myndighet är meriterande.
Alla erfarenheter ska vara aktuella.
Dina personliga egenskaper
För att vara framgångsrik i denna roll krävs att du trivs med praktiska arbetsuppgifter och kan följa styrande instruktioner. Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och prestigelös.
Samarbete kommer naturligt för dig och du bidrar aktivt till ett öppet arbetsklimat genom att dela med dig av kunskap, erfarenheter och nya perspektiv. Du är lösningsorienterad, öppen för nya arbetssätt och ser möjligheter att utveckla både arbetssätt och leveranser.
Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan kombinera både planerade och oplanerade arbetsuppgifter på ett positivt sätt. Du kan hantera arbetstoppar med korta deadlines. Arbetet är rörligt och kan innebära lyft.
I vissa situationer sker kommunikation med externa samarbetspartner och du har god förmåga att bygga relationer och lösa problem i samverkan med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Petter Englund. Representant för Saco-S är Stina Söderlund och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/02421. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: LUA/LN
Placeringsort: Uppsala
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Jobbnummer
10011999