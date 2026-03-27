Laboratorieingenjör till Preanalytiska enheten
2026-03-27
Bli en del av en verksamhet som kombinerar högspecialiserad laboratoriemedicin med modern teknik och ett starkt fokus på kvalitet.
Hos oss arbetar du i en multidisciplinär miljö där din kompetens gör direkt skillnad för vårdens diagnostik!
Du erbjuds
ett utvecklande arbete på vår multidisciplinära enhet, där vi strävar efter den bästa servicen och allas delaktighet i förbättringsarbete och utveckling
individuellt introduktionsprogram anpassat till verksamhet och dina tidigare erfarenheter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Karolinska Universitetslaboratoriet har en nationellt ledande roll inom laboratoriemedicin och erbjuder kompetens inom samtliga laboratoriemedicinska discipliner. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utveckling i framkant. Verksamheten är organiserad i åtta medicinska enheter, där den för Klinisk kemi är störst.
Den Preanalytiska enheten är en del av Klinisk kemi och fungerar som en multidisciplinär provmottagning. Här hanteras både rutin- och forskningsprover för samtliga medicinska enheter. Verksamheten finns vid Karolinska Solna och Karolinska Huddinge och arbetet sker med stöd av avancerade sorterings- och samarbetsrobotar, där hög kvalitet är en självklar grundförutsättning.
Du kommer att ingå i arbetsgruppen i Solna. Våra öppettider är vardagar kl. 07.00-19.00 och arbetet sker enligt schema inom dessa tider.
Vi söker dig som
samarbetar bra med andra och bygger goda relationer genom ett lyhört och smidigt bemötande. Kommunicerar tydligt, lyssnar aktivt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
är lugn och kontrollerad i stressade- eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela
verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Laboratorieingenjör alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Tidigare erfarenhet av laborationsarbete
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med preanalytisk provhantering
Erfarenhet av arbete med sorteringsrobotar
Erfarenhet av arbete med alikvoteringsrobotar
Erfarenhet av logistikflöden.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Arbetsprov kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2045".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi, Preanalytiska enheten
Ulrika Holmlund ulrika.holmlund@regionstockholm.se
9824935